Neobična situacija u Milijunašu! Tarik: 'Ovo je prvi put ikada da smo džokera zvali čak tri puta'

U novom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš?" zagrebački gimnazijalac Đuro Hameršak, koji je nastavio natjecanje iz prošle emisije, osvojio je 34.000 eura, ali je odustao na 14. pitanju. Tada je otvorio pitanje vrijedno 68.000 eura, koje je glasilo: Tesla je mjerna jedinica magnetske indukcije. Koja je zastarjela mjerna jedinica magnetske indukcije? Ponuđeni odgovori bili su A – ersted, B – meksvel, C – franklin, D – gaus.

Svjestan rizika i bez dodatnih pomoći, Đuro je odlučio ne odgovarati te je napustio natjecanje s osvojenih 34.000 eura. Naknadno se pokazalo da je točan odgovor bio D – gaus, dok bi se on, da je ipak pokušao odgovarati, odlučio za odgovor A i time pogriješio.

Foto: HRT

Nakon njega se u igri okušala Karla Tomljanović, 28-godišnjakinja iz Kastva, magistra nutricionizma. Zaposlena je u farmaceutskoj industriji, a trenutačno pohađa poslijediplomski studij na Farmaceutskom fakultetu. Slobodno vrijeme najčešće provodi igrajući kvizove.

Karla je bez većih poteškoća stigla do desetog pitanja vrijednog 5.000 eura, koje je tražilo odgovor na to gdje se odvija veći dio radnje romana Coelhova "Alkemičara" Ponuđeni su odgovori A - na istoku Europe, B - na jugu Azije, C - na zapadu Amerike ili D - na sjeveru Afrike.

Foto: HRT

Odlučila je zatražiti pomoć džokera "zovi", koji u početku nije bio siguran, no u posljednjim je sekundama ipak rekao kako smatra da se radnja odvija na sjeveru Afrike. Na tom je pitanju iskoristila i džoker "pola-pola", nakon čega su u igri ostale opcije koje su radnju smještale na jug Azije ili na sjever Afrike.

Vodeći se prvim instinktom i savjetom džokera, Karla je zaključala odgovor da se veći dio radnje odvija na sjeveru Afrike, što se pokazalo točnim te joj je donijelo 5.000 eura.

Uslijedilo je 11. pitanje za 10.000 eura, a Karla je ovoga puta zatražila pomoć publike. Pitanje je glasilo: Najmanje je vremena prošlo između kraja Prvog i početka Drugog: A - punskog rata, B - opijumskog rata, C - balkanskog rata ili D - svjetskog rata.

Foto: HRT

Dvanaest posto publike odlučilo se za odgovor pod A- punskog rata, 18 % za B - opijumskog rata, 37 % za C - balkanskog rata i 33 % za D - svjetskog rata.

Karla nije poslušala publiku te se odlučila za odgovor pod B - opijumskog rata i napustila kviz s 5.000 eura. Točan je odgovor pod C - balkanskog rata.

Tri puta zvali džokera

Nino Sarta iz Zagreba ima 19 godina i studira biotehnologiju na PBF-u. Slobodno vrijeme najčešće provodi u sportskim aktivnostima i druženju s prijateljima. On je na osmom pitanju odlučio zatražiti pomoć publike. Upitan je kako se naziva praksa pretjeranog konzumiranja negativnih vijesti i sadržaja na internetu i društvenim mrežama. Ponuđeni su odgovori A - overloading, B - minddraining, C - doomscrolling, D - gloomsurfing.

Za odgovor A - overloading glasovalo je 12 % publike, za B - minddraining 9 %, za C - doomscrolling 70 %, a za D - gloomsurfing 9 %. Nino je prihvatio mišljenje publike i odgovorio C - doomscrolling, čime je osvojio 1.000 eura.

Na pitanju za 2.500 eura iskoristio je poziv. Nije znao koji se nekima omiljeni hobi spominje u posljednjoj rečenici Voltaireova "Candidea"? A - šetnja psa, B - obrađivanje vrta, C - kupanje u moru ili D - penjanje na planinu.

Foto: HRT

No, kada se džoker trebao javiti na telefon, to nije teklo tako glatko. Tarik je iskomentirao kako je možda u 'šumi'.

- Penje na planinu ili je zaronio s mobitelom - komentirao je Tarik. Telefon je nastavio zvoniti, no bez javljanja. 'Zovite ga ponovno, na moj račun', nastavio se šaliti Tarik.

- Ovo nam se nikada nije dogodilo! Ovo je prvi put ovakav slučaj - rekao je Tarik. Kada je pitao natjecatelja želi li odustati od svog džokera ili da ga opet zovu, Nino je zamolio da ga nazovu još jednom. A onda se džoker napokon javio, i publika je zapljeskala u studiju.

- Ovo je prvi put u povijesti Milijunaša da smo nekoga zvali tri puta! - rekao je Tarik džokeru Eddyju na telefon nakon toga. Nažalost, nije znao odgovor na pitanje te je Nino posegnuo i za posljednjim džokerom "pola-pola". U igri su ostali odgovori B – obrađivanje vrta i C – kupanje u moru. Nino je odgovorio B, čime je osvojio 2.500 eura.

Foto: HRT

Na čijoj se državnoj granici nalaze dva najviša svjetska vrha? A - na nepalskoj, B - na pakistanskoj, C - na kineskoj ili D - na indijskoj. Ovako je glasilo 11. pitanje za prelazak drugog praga i osvajanje 5.000 eura.

Iako nije znao odgovor, Nino je odlučio riskirati i odabrao A – na nepalskoj. Nažalost, natjecanje je napustio s osvojenih 150 eura, budući da je točan odgovor bio C – na kineskoj.