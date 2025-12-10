Neočekivani kaos u 'Cash or Trasha': Nakit sve oduševio, a Vučko 'podijelio' stručnjake

Trgovce emisije Cash or Trash danas očekuje prava poslastica jer će se susresti s tradicionalnim nakitom koji će se isprobavati kao na pravoj modnoj reviji, kultnim olimpijskim plakatom koji će potaknuti raspravu o njegovoj autentičnosti, ali i elegantnim starinskim posuđem iz Austrije.

Foto: Nova Tv

Bakinu ostavštinu u studio Cash or Trasha donosi kozmetičarka Ivana iz Zadra.

- Donijela sam nešto što svaka žena voli, nešto što nas veseli i čini ljepšima - reći će Ivana.

No, već na procjeni otkrit će se da njezin tradicionalni nakit ima sasvim drugačije podrijetlo nego što je zamišljala, što će iznenaditi ne samo nju, nego i trgovce. Jedan predmet posebno će zapaliti iskre među trgovcima, a donijet će ga Antun Tin, mladi modni dizajner iz Zagreba. Radi se o plakatu s legendarnim Vučkom, maskotom Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Autentičnost, dizajn i starost plakata izazvat će žustru raspravu među kupcima, a ostaje za vidjeti hoće li ovaj nostalgični poster pronaći novog vlasnika ili će se prodavatelj ipak odlučiti zadržati ga.

Foto: Nova Tv

Epizodu će zaključiti elegantna austrijska zdjela za voće iz 19. stoljeća, koju donosi prodavatelj Goran u ime svoje prijateljice. Žigovi koji označavaju čistoću srebra otkrit će puno o njezinu porijeklu, no tek će aukcija pokazati hoće li se kupci približiti iznosu koji vlasnica priželjkuje.

Tko će uspjeti ostvariti prodaju, a tko će se kući vratiti s predmetom kojeg nije želio dati ispod svoje minimalne cijene, gledatelji će doznati u novoj epizodi 'Cash or Trasha' danas u 18 sati na Novoj TV.

Foto: Nova Tv