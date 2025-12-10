Neočekivani kaos u 'Cash or Trasha': Nakit sve oduševio, a Vučko 'podijelio' stručnjake

Tradicionalni nakit, kultni olimpijski plakat i austrijsko starinsko posuđe izazvat će iznenađenja, rasprave i napetu aukciju među trgovcima
Trgovce emisije Cash or Trash danas očekuje prava poslastica jer će se susresti s tradicionalnim nakitom koji će se isprobavati kao na pravoj modnoj reviji, kultnim olimpijskim plakatom koji će potaknuti raspravu o njegovoj autentičnosti, ali i elegantnim starinskim posuđem iz Austrije.
Bakinu ostavštinu u studio Cash or Trasha donosi kozmetičarka Ivana iz Zadra.
- Donijela sam nešto što svaka žena voli, nešto što nas veseli i čini ljepšima - reći će Ivana.
No, već na procjeni otkrit će se da njezin tradicionalni nakit ima sasvim drugačije podrijetlo nego što je zamišljala, što će iznenaditi ne samo nju, nego i trgovce. Jedan predmet posebno će zapaliti iskre među trgovcima, a donijet će ga Antun Tin, mladi modni dizajner iz Zagreba. Radi se o plakatu s legendarnim Vučkom, maskotom Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Autentičnost, dizajn i starost plakata izazvat će žustru raspravu među kupcima, a ostaje za vidjeti hoće li ovaj nostalgični poster pronaći novog vlasnika ili će se prodavatelj ipak odlučiti zadržati ga.
Epizodu će zaključiti elegantna austrijska zdjela za voće iz 19. stoljeća, koju donosi prodavatelj Goran u ime svoje prijateljice. Žigovi koji označavaju čistoću srebra otkrit će puno o njezinu porijeklu, no tek će aukcija pokazati hoće li se kupci približiti iznosu koji vlasnica priželjkuje.
