Neostvarena želja: Šaban prije smrti samo htio oženiti sina...

Mihajlo, sin preminulog pjevača narodne glazbe Šabana Šaulića, planirao je svadbu sa zaručnicom Danijelom Mandić. Vjenčanje je trebalo biti za tri mjeseca, a samo dva dana prije stravične prometne nesreće Šaban je pravio popis gostiju, piše Kurir.

- Mihajlo je nedavno zaručio Danijelu i planirali su veliku svadbu. Šaban se radovao kao malo dijete. Bio je neizmjerno sretan što će oženiti sina. Slavlje je trebalo biti za tri mjeseca, svi su se radovali i pripremali, a nisu ni slutili da će ih u planovima omesti strašna tragedija. Sad umjesto svadbe, spremaju Šabanovu sahranu. Sve ovo ih je dodatno slomilo, a svadbu su odgodili. Trebalo bi slavlje biti nakon Šabanove godišnjice - kaže prijatelj obitelji Šaulić.

Osim što su trebali organizirati vjenčanje, obitelj Šaulić je imala u planu još jedno slavlje. Naime, u četvrtak 21. veljače najstarija kći pjevača Sanela, ima rođendan. Kako prenosi srpski Blic, Šaulić je sa svojom obitelji planirao slavlje, ali je tragedija na autocesti sve promijenila.

- Mislim da je čovjek bez djece, unuka, obitelji, nesretan čovjek. A ja sve to imam, i to je velika sreća. Još samo da dočekam oženiti sina, jer mi je, danas, jedina neostvarena želja zapjevati na njegovoj svadbi i to da se igram s njegovom djecom. Ništa bolje i više ne bih poželio, nego kako se odvijao moj život i moja karijera i baš ništa ne bih mijenjao, jer sam ostvaren i sretan čovjek. Nisam netko tko „boluje“ od 'kula i gradova'. Supruga, djeca i unuci su mi sve. Sve je onako kako je Bog rekao, i ja sam zadovoljan i zahvalan - rekao je Šaban u jednom od nedavnih intervjua za srpske medije.

Gordana Šaulić, supruga pokojnog 'kralja narodne glazbe', u velikoj je žalosti zbog nesreće koja se dogodila njezinom mužu s kojim je u braku provela više od 40 godina.

- Što da vam kažem, plačem od jučer... Hvala vam na saučešću. Ne mogu vjerovati što se desilo, nema ga više... - odgovorila je kratko na telefonski poziv Dnevnog avaza.

Podsjetimo, Šaban je preminuo od posljedica teške prometne nesreće u Njemačkoj u 68. godini. Do sudara došlo je kada je vozač automobila u kojemu se nalazio Šaban, usporio zbog gužve, a na njihov Seat naletjela je Mazda kojom je upravljao pijani vozač. Kako prenose njemački mediji, 34-godišnji vozač iz Njemačke za vrijeme nesreće bio je pijan, a također je vozio i bez vozačke dozvole.

