Iza dramatičnih cocktail partyja u 'Gospodinu Savršenom' krije se sasvim drugačija slika - Karlo i Petar potpiruju ljubomoru, a kad ih nema, djevojke se druže i funkcioniraju kao prava mala ekipa
'Neprijateljice' samo kad se dijele ruže? Evo dosad neviđenih trenutaka iz vile
Prvi tjedan 'Gospodina Savršenog' započeo je burno. Već na prvom cocktail partyju cure su se odmah počele odmjeravati, stvarati saveze i testirati granice. „Svaka je svakoj prijetnja, treba se to što prije očistiti, gužva mi je, neću imati prostora na bazenu za sunčanje“, komentirala je Iva dok se u zraku osjećalo da je borba za pažnju tek počela. Ipak, kako su epizode odmicale, postalo je očito da rivalstvo među djevojkama ne traje cijeli dan - budi se kad se pojave Karlo i Petar!
Čim Gospoda Savršeni napuste vilu, napetost popušta. Ujutro se zajedno pripremaju doručci i palačinke, u kuhinji se smije i prepričavaju sinoćnji spojevi, a uz bazen nestaju podjele na timove. Djevojke se sunčaju, kupaju i druže bez zadrške, a večeri često završavaju spontanom zabavom i noćnim kupanjem. „Presretna sam jer su se djevojke napokon zbližile i opustile. Nismo gledale koja je iz kojeg tima i koja je s kojom u svađi“, komentirala je Andrea dok je Smiljana kroz smijeh dodala: „Malo se smiri pa opet zaiskri.“
No dovoljno je da počne cocktail party i vila ponovno proključa. Tenzije se osjećaju na svakom koraku, a svaka minuta razgovora s Karlom ili Petrom pažljivo se prati - propitkuje se tko je s kim koliko dugo i zašto baš sada. „Tenzije se osjećaju, vidjet ćemo što će biti!“ moglo se čuti uoči prve ceremonije ruža, kada su emocije dosegle vrhunac.
Ljubomora tada izlazi na površinu, a izjave postaju oštrije. Dok jedne upozoravaju na posesivnost i skrivene igre, druge priznaju da im nije lako gledati suparnice u Karlovu i Petrovu društvu. Ipak, čim se ruže podijele, napetost splasne. Djevojke se okupljaju, komentiraju spojeve, tješe one koje su ostale bez ruže i bez zadrške priznaju emocije. „Malo sam se zaljubila“, priznala je jedna od kandidatkinja nakon povratka sa spoja, a ostale cure nazdravile su joj i veselile se njezinoj sreći.
Upravo ta dvostruka dinamika obilježila je prvi tjedan - pred muškarcima rivalke, bez njih saveznice. I dok se na ekranima izmjenjuju suze, ljubomora i dramatične rečenice, iza kulisa se gradi odnos u kojem djevojke jedna drugoj postaju oslonac u borbi za istu ljubav.
A kako će dalje teći život u vili? Sljedeći tjedan emocije se dodatno zaoštravaju i pravila igre mijenjaju. Već prva ceremonija ruža pokazuje da nitko nije siguran - neke djevojke zauvijek napuštaju vilu, a oproštaji su sve samo ne mirni. „Kajat će se kad-tad, bit će mu krivo, a tad neka mi se ne javlja. Umro je za mene“, poručit će jedna kandidatkinja na odlasku.
No tu nije kraj iznenađenjima - u vilu stiže i divlja ruža, a o tome tko će ostati u showu neće odlučivati Karlo ili Petar! Novi spojevi dodatno će rasplamsati ljubomoru, timove će mučiti razne boljke, a šaputanja o prljavoj igri sve su glasnija. „Šok! I nimalo mi se ne sviđa!“ samo je jedna od reakcija na preokrete koji slijede jer svaka odluka nosi posljedice - od uskraćenih spojeva do novih zamjeranja.
Borba za Karla i Petra ulazi u novu fazu, a pitanje koje visi u zraku glasi: mogu li prijateljstva iz vile preživjeti kad ruže postanu moć? Nove sezone 'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.
