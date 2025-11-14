Obavijesti

PROVOZAO SE

Nesvakidašnji putnik: Kralj Charles bio u podzemnoj željeznici, dobio je dio tračnice

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Nesvakidašnji putnik: Kralj Charles bio u podzemnoj željeznici, dobio je dio tračnice
Foto: ADRIAN DENNIS

Na svoj 77. rođendan kralj se uputio u južni Wales kako bi službeno otvorio metro depo South Wales u Taff’s Wellu, ustanovu u kojoj se održava metro. Povodom rođendana darovan mu je stari komad tračnice

Danas je njegovo veličanstvo, kralj Charles, službeno otvorio metro depo South Wales u Taff’s Wellu. Na svoj rođendan kralj se uputio u južni Wales kako bi službeno otvorio metro depo South Wales u Taff’s Wellu – ustanovu u kojoj se održava metro.

Dobro raspoložen, sa smiješkom na licu, kralj je stigao na događaj. Razgovarao je s djelatnicima depoa i provozao se u kabini jednog od novih tramvaja. Djeca iz tri lokalne škole i predstavnici zajednice bili su pozvani da prate kralja na njegov poseban dan u južnom Walesu.

Metro kojim je kralj upravljao službeno je nazvan „Myddfai“, po malom selu u Carmarthenshireu, smještenom u Brecon Beaconsu, u blizini nekadašnjeg Charlesova doma u Walesu.

Povodom posjeta i Charlesova rođendana darovan mu je stari komad tračnice. Građevinska tvrtka Amey, koja je radila na depou, pretvorila ga je u knjižne držače. Također je dobio švicarsko kravlje zvono od proizvođača željezničkih vozila Stadlera, koji je izgradio flotu.

Prije toga, kralj i kraljica sudjelovali su na prijemu u dvorcu Cyfarthfa u Merthyr Tydfilu kako bi obilježili njegov rođendan. Na događanju su sudjelovale velške poznate osobe i TV ličnosti, a gosti su kralju otpjevali rođendansku pjesmu. Nakon toga poslužena je posebna torta koju je Charles smio prvi prerezati: replika dvorca Cyfarthfa od biskvita s vanilijom, marmeladom i kremom od maslaca.

Kraljica Camilla potom je posjetila obližnju osnovnu školu Cyfarthfa, dok je kralj otputovao u Taff’s Well. Njegovo putovanje u južni Wales pokazuje kraljevu odlučnost da nastavi raditi, iako se još uvijek nije potpuno oporavio.

