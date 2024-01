Netflix je uklonio indijski film zbog scene gdje žena jede meso

Netflix je uklonio sa svoje platforme indijski film 'Annapoorani - The Goddess of Food' iliti 'Anapurani - Boginja hrane'. Razlog tomu je sporna scena u kojoj kći tradicionalne vegetarijanske kaste jede meso, koja je izazvala brojne negativne reakcije na društvenim mrežama, javlja The Guardian.

Film je o mladoj ženi privilegirane brahmanske kaste, čiji je otac kuhar u hinduističkom hramu. Ona želi postati jedna od najboljih kuharica u zemlji, a u filmu je prikazano kako kuha i jede meso, koje tradicionalno ne jedu brahmani i hinduistički svećenici.

Foto: Screenshot Youtube

Film se počeo prikazivati sredinom prosinca, a nešto kasnije i na Netflixu. Kako pišu strani mediji, pripadnici desničarskih hinduističkih skupina počeli su prosvjedovati ispred zgrade Netflixa.

U Indiji su podnijeli i policijske prijave protiv redatelja, scenarista i kreatora filma.

Foto: Screenshot Youtube

Oni su se ubrzo ispričali javnosti, a film je uklonjen sa svih međunarodnih platformi Netflixa.

- Kao koproducenti filma nemamo namjeru povrijediti vjerske osjećaje hinduističke i brahmanske zajednice i ovime se želimo ispričati za neugodnosti i povrijeđenost nanesenu osjećajima dotičnih zajednica - ispričali su se kreatori filma.