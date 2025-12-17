Trumpov zet se povukao, pada ponuda od 108 milijardi dolara? Warner ipak u šakama Netflixa

Očekuje se da će medijski div Warner Bros. Discovery (WBD) već u srijedu savjetovati svojim dioničarima da odbiju neprijateljsku ponudu za preuzimanje tešku 108 milijardi dolara koju je uputio Paramount Skydance. Ovaj potez otvara put Netflixu da dovrši svoj ranije dogovoreni posao i preuzme filmski i streaming biznis Warnera, uključujući HBO i franšize poput Harryja Pottera.

Uprava Warner Brosa, prema izvorima upoznatim sa situacijom, smatra postojeći dogovor s Netflixom vrjednijim i sigurnijim unatoč nominalno nižoj cijeni. Odluka bi mogla označiti kraj jedne od najdramatičnijih saga o preuzimanju u Hollywoodu posljednjih godina, piše Reuters..

Uprava preferira dogovor s Netflixom

Iako je Paramountova ponuda od 30 dolara po dionici (ukupno preko 101 milijardu eura) veća od Netflixove, koja iznosi 27,75 dolara po dionici (oko 77,4 milijarde eura), ključne razlike leže u strukturi i sigurnosti posla. Netflixova ponuda odnosi se na preuzimanje Warnerovih studija, streaming servisa HBO Max i bogate arhive filmova i serija, dok bi se kabelski kanali poput CNN-a i TNT-a izdvojili u zasebnu tvrtku.

Paramount, s druge strane, želio je preuzeti cijelu kompaniju, tvrdeći da njihova ponuda nudi veću vrijednost i brže odobrenje regulatora. Međutim, nakon što je uprava Warnera odbila pregovore, Paramount se okrenuo izravno dioničarima s neprijateljskom ponudom.

Čini se da ni to nije bilo dovoljno. Uprava Warnera i dalje vjeruje da kombinacija gotovine i dionica koju nudi Netflix pruža veću dugoročnu sigurnost i manje rizika.

Sumnjiva financijska konstrukcija i političke igre

Glavni razlog za odbijanje Paramountove ponude leži u sumnjama oko financiranja. Iako iza ponude stoji David Ellison, kojeg podupire njegov otac, softverski milijarder i osnivač Oraclea Larry Ellison, novac je osiguran kroz opozivi zakladni fond. To u praksi znači da se imovina iz fonda može povući u bilo kojem trenutku, ostavljajući Warner Bros. Discovery bez ikakve zaštite ako se to dogodi.

Dodatni udarac za Paramount stigao je u utorak, kada se iz posla povukla tvrtka Affinity Partners, koju vodi Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Affinity je bio jedan od ključnih financijskih podupiratelja, a kao razlog povlačenja naveli su "uključenost dva jaka konkurenta".

Ovo se dogodilo nedugo nakon što je sam predsjednik Trump na društvenim mrežama kritizirao Paramount, odnosno njihovu TV kuću CBS, tvrdeći da se prema njemu odnose "puno gore" otkako je obitelj Ellison preuzela kontrolu.

Regulatori bi mogli blokirati posao

Osim problema s financiranjem i povlačenjem Kushnera, Paramountova ponuda suočava se i s potencijalnim regulatornim preprekama. Značajan dio novca, čak 22,4 milijarde eura, dolazi iz državnih investicijskih fondova Katara, Saudijske Arabije i Abu Dhabija. Američki zakoni strogo ograničavaju strano vlasništvo u medijskim kućama koje posjeduju TV licence, poput CBS-a i CNN-a.

Iako Paramount tvrdi da su ti problemi riješeni jer se strani investitori odriču upravljačkih prava, sumnje i dalje postoje. Usporedbe radi, Netflix je u svoj dogovor ugradio visoku naknadu od 5,4 milijarde eura za slučaj da posao propadne, pokazujući time uvjerenost da će dobiti zeleno svjetlo regulatora.

Iako je Paramount nagovijestio da njihova ponuda od 101 milijarde eura nije "konačna", čini se da su im vrata sada zatvorena. Odbijanjem ove ponude, Warner Bros. Discovery jasno poručuje da budućnost svojih legendarnih brendova, od "Prijatelja" i "Igre prijestolja" do DC superheroja, vidi u partnerstvu s Netflixom.