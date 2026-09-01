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Netflixov hit 'Smrt pastorove žene' šokirao Hrvatsku: 'Upucat će me i reći da sam se ubila!'

Piše Morana Ćosić,
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Netflixov hit 'Smrt pastorove žene' šokirao Hrvatsku: 'Upucat će me i reći da sam se ubila!'
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Foto: Netflix/Promo
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Netflixov dokumentarac ‘Smrt pastorove žene’ prikazuje zastrašujuće zlostavljanje Mice Miller

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Nova Netflixova dokumentarna serija u tri dijela, snimljena prema istinitom događaju, 'Smrt pastorove žene' (Death of the Pastor's Wife), zaranja u mučnu i slojevitu priču koja je potresla Ameriku, ali i ostatak svijeta. Trenutačno je prva na listi gledanosti u Hrvatskoj. U središtu je tragična smrt 30-godišnje Mice Miller, supruge karizmatičnog pastora, čije su beživotno tijelo pronašli u državnom parku u Sjevernoj Karolini u travnju 2024. godine.

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Neposredno prije smrti Mica je uputila uznemirujuće smireni poziv hitnoj službi i tražila da lociraju njezin mobitel kako bi njezina obitelj mogla pronaći tijelo. Iako je smrt službeno proglašena suicidom, serija razotkriva klupko prisilne kontrole, manipulacije i zlostavljanja koje baca sumnju na njezin kraj.

Foto: Netflix/Promo

Naizgled, život Mice Miller bio je idila. No dokumentarac, kroz svjedočanstva njezine obitelji i prijatelja, otkriva kompleksnu i uznemirujuću pozadinu. Mica je JP-a, koji je bio petnaest godina stariji od nje, upoznala kao tinejdžerica, kad je njezina obitelj počela dolaziti u njegovu crkvu.

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On je u to vrijeme bio oženjen otac petero djece, a Mica je čak radila kao dadilja u njihovoj obitelji. Sa samo 18 godina Mica se udala za svojeg srednjoškolskog dečka, a vjenčanje im je vodio upravo pastor JP Miller. Nedugo nakon toga između Mice i pastora započela je afera koja je dovela do raspada njihovih brakova. Obitelj vjeruje da ju je JP 'ciljao od malih nogu' i sustavno pripremao za vezu, koristeći svoj autoritet pastora. Kritičari smatraju da dokumentarac ne služi samo kao spomen na Micu Miller, već je i snažan društveni komentar. 

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