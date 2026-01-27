Netflixova hit serija oduševila je Hrvate, svi ju napeto prate

Serija 'Finding Her Edge', nastala prema romanu Jennifer Iacopelli, posljednjih je dana iznenađujuće brzo osvojila gledatelje na Netflixu. Trenutačno se nalazi među najgledanijim naslovima, kako globalno, tako i u Hrvatskoj.

Radnja prati Adrianu Russo (Madelyn Keys), srednju kćer obitelji duboko povezane s umjetničkim klizanjem. Nakon tragične smrti majke, Adriana odustaje od natjecateljske karijere i povlači se iz svijeta profesionalnog sporta. Vrijeme provodi pomažući ocu Willu (Harmon Walsh) u vođenju obiteljskog klizališta, no prošlost ju ubrzo sustigne.

Pred njom se otvara mogućnost povratka na led uz novog klizačkog partnera Braydena (Cale Ambrozic), dok se istovremeno mora nositi s osjećajima prema bivšoj ljubavi Freddieju (Olly Atkins), koji je sada u vezi s njezinom prijateljicom Riley (Millie Davis).

Foto: Netflix

Uz obiteljske tenzije, rivalstvo među sestrama i borbu za sponzorstva, serija donosi i niz atraktivnih scena treninga i natjecanja na ledu.

Posebno se izdvaja lik trenerice i dugogodišnje obiteljske prijateljice Camille (Meredith Forlenza), koja seriji daje osjećaj topline i stabilnosti. Odlična je za ležernu zabavu, a upravo je to mnogima savršen izbor za večer ispred TV-a.