FINDING HER EDGE

Netflixova hit serija oduševila je Hrvate, svi ju napeto prate
Foto: Netflix

Uz obiteljske tenzije, rivalstvo među sestrama i borbu za sponzorstva, serija donosi i niz atraktivnih scena treninga i natjecanja na ledu

Serija 'Finding Her Edge', nastala prema romanu Jennifer Iacopelli, posljednjih je dana iznenađujuće brzo osvojila gledatelje na Netflixu. Trenutačno se nalazi među najgledanijim naslovima, kako globalno, tako i u Hrvatskoj.

Radnja prati Adrianu Russo (Madelyn Keys), srednju kćer obitelji duboko povezane s umjetničkim klizanjem. Nakon tragične smrti majke, Adriana odustaje od natjecateljske karijere i povlači se iz svijeta profesionalnog sporta. Vrijeme provodi pomažući ocu Willu (Harmon Walsh) u vođenju obiteljskog klizališta, no prošlost ju ubrzo sustigne.

Pred njom se otvara mogućnost povratka na led uz novog klizačkog partnera Braydena (Cale Ambrozic), dok se istovremeno mora nositi s osjećajima prema bivšoj ljubavi Freddieju (Olly Atkins), koji je sada u vezi s njezinom prijateljicom Riley (Millie Davis).

Foto: Netflix

Uz obiteljske tenzije, rivalstvo među sestrama i borbu za sponzorstva, serija donosi i niz atraktivnih scena treninga i natjecanja na ledu.

Posebno se izdvaja lik trenerice i dugogodišnje obiteljske prijateljice Camille (Meredith Forlenza), koja seriji daje osjećaj topline i stabilnosti. Odlična je za ležernu zabavu, a upravo je to mnogima savršen izbor za večer ispred TV-a.

