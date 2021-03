Serija 'Ginny and Georgia' jedan je od Netflixovih ovogodišnjih aduta, a iako kod kritičara nije zavrijedila posebnu pažnju niti hvalospjeve, na najsnažnijoj streaming platformi ne samo da je pronašla svoju publiku već ruši brojne rekorde pa su je mnogi s pravom okarakterizirali kao jednu od najpopularnijih u povijesti ove mreže.

Ono što im svakako daje za pravo je činjenica da niti jedna serija na Netflixu toliko dugo nije dominirala i bila broj 1 na ljestvici. Dosadašnji rekord držala je dokumentarna serija 'Tiger King', koja je sa svojom osebujnim (anti)junacima obilježila 2020. godinu, no njenih 27 dana zaredom na prvom mjestu upravo je 'skinula' serija 'Ginny and Georgia'.

Forbes piše kako se još uvijek čekaju službene brojke Netflixa te mjere i ostali parametri da bi je se proglasilo uistinu najpopularnijom otkad je platforme, no uspjeh je to iznad svih očekivanja za Netflix, koji u seriji nije vidio svog najjačeg asa iz rukava. U prvim danima emitiranja 'Ginny and Georgia' bila je četvrta na top 10 ljestvici te se pretpostavljalo da joj je to ujedno i vrhunac.

Već su je proglasili 'Netflixovim Gilmoreicama', a njezin kratki vijek obilježio je i skandal s pop zvijezdom Taylor Swift. Naime, u posljednjoj epizodi spomenute serije Georgia pokušava saznati nešto više o ljubavnom životu svoje kćeri Ginny, na što joj tinejdžerica odgovori: 'Zašto se brineš oko toga? Pa ti muškarce mijenjaš brže nego Taylor Swift'.

Pošalica se pokazala poprilično neuspješnom i neumjesnom, a na Twitteru je ubrzo započela žustra rasprava. Na kraju se oglasila i sama Taylor Swift, koja je napala seriju i Netflix te šalu okarakterizirala kao čisti seksizam, potpuno neprihvatljiv u 2021. godini. Ipak, brojke zbog tog incidenta nisu nastradale, naprotiv.