Neugodan susret u prvoj epizodi 'Hell's Kitchena': 'Iznenadio sam se. Jako je loša kolegica...'

Počela je prva sezona 'Hell's Kitchena', a kandidati su stigli u kuhinju. Među kandidatima se našla i Tea Pilat iz Daruvara.

- Ovo je za mene veliki korak. Stvarno nisam mislila da ću se ikad naći na ovakvom nekakvom mjestu u ovakvom projektu - rekla je Tea. Kad je ušla u kuhinju srela je poznanika, drugog kandidata, Dominika Kovačićeka.

Foto: RTL

- Iznenadio se. Ja mislim da me nije ni prepoznao odmah na prvu. Nismo dugo radili zajedno pa zato - rekla je Tea. Međutim, Dominik ju je odmah prepoznao, a čini se da s njom nije imao lijepo iskustvo.

Foto: RTL

- Kad sam vidio Teu, jako sam se iznenadio zato jer... katastrofa. Jako je loša kolegica ispala na prošlom poslu. Ako je netko loš kolega, onda... - rekao je Dominik pa dodao:

- Što su moji dečki proživljavali zbog nje i koliko smo svi morali duže raditi. Svi smo se morali 'ubijati' baš zbog te neodgovornosti. To mi nije sjelo. Nije da će mi smetati jer ja jednostavno kad uđem svoj mood, nema onog što me može zapravo ometati. Nema ničega što me može smetati.