Neuništivi Mick Jagger već više od šest desetljeća osvaja svijet

Rijetki su glazbenici koji su obilježili povijest rock glazbe poput Micka Jaggera. Kao karizmatični frontmen kultnih Rolling Stonesa, već više od šest desetljeća oduševljava publiku energičnim nastupima i neiscrpnom životnom energijom. Njegova karijera obilježena je brojnim glazbenim uspjesima, rekordnim turnejama, kontroverzama, ali i statusom jedne od najvećih ikona popularne kulture.

Mick Jagger rođen je kao Michael Philip Jagger 26. srpnja 1943. godine u Dartfordu, nedaleko od Londona. Odrastao je u obitelji učiteljice i nastavnika te je još u mladosti pokazivao interes za glazbu, posebno američki blues i rhythm and blues. Već s četrnaest godina dobio je svoju prvu gitaru, a ubrzo je počeo skupljati ploče glazbenika kao što su Muddy Waters i Howlin' Wolf.

Tijekom tinejdžerskih godina osnovao je svoj prvi bend Little Boy Blue and the Blue Boys zajedno s prijateljem Dickom Taylorom. Presudni trenutak dogodio se kada je ponovno susreo školskog prijatelja Keitha Richardsa, s kojim je dijelio ljubav prema bluesu. Njih dvojica ubrzo su se pridružili gitaristu Brianu Jonesu te postavili temelje grupe koja je nedugo nakon toga prerasla u Rolling Stones.

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Iako se upisao na prestižnu London School of Economics, Jagger je ubrzo napustio studij kako bi se u potpunosti posvetio glazbenoj karijeri.

Uspon među najveće rock zvijezde

Rolling Stonesi su svoj prvi album objavili 1964. godine, a već tijekom sljedećih nekoliko godina postali su jedna od najvećih rock grupa na svijetu. Pod vodstvom menadžera Andrewa Looga Oldhama gradili su imidž buntovnika, predstavljajući svojevrsnu suprotnost tada uglađenijim Beatlesima.

Ubrzo su uslijedili bezvremenski hitovi "(I Can't Get No) Satisfaction", "Paint It, Black", "Jumpin' Jack Flash", "Honky Tonk Women", "Brown Sugar", "Angie" i "Miss You". Autorski dvojac Mick Jagger i Keith Richards postao je jedan od najuspješnijih u povijesti rock glazbe, a njihove pjesme desetljećima su dominirale svjetskim ljestvicama.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina bend je nastavio nizati uspješne albume poput "Some Girls", "Tattoo You" i "Emotional Rescue".

Tragedije, skandali i izazovi

Karijera Rolling Stonesa nije bila lišena tragedija i kontroverzi. Već krajem šezdesetih godina bend su pratili brojni skandali povezani s drogama, a Jagger i Richards nekoliko su puta završili pred sudom zbog posjedovanja opojnih sredstava.

Godina 1969. ostala je posebno teška. Osnivač benda Brian Jones napustio je grupu, a samo nekoliko tjedana kasnije pronađen je mrtav u bazenu svoje kuće. Nedugo nakon toga dogodila se i tragedija na koncertu u Altamontu u Kaliforniji, gdje je tijekom nastupa Rolling Stonesa ubijen jedan posjetitelj, što je ostalo jedna od najmračnijih epizoda u povijesti rock glazbe.

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Unatoč svim izazovima, bend je nastavio nizati uspjehe, a dolazak gitarista Ronnieja Wooda dodatno je učvrstio njegovu postavu.

Svjetska priznanja i novi uspjesi

Rolling Stonesi su uvršteni 1989. godine u Rock and Roll Kuću slavnih, a iste godine objavili su vrlo uspješan album "Steel Wheels". Tijekom devedesetih osvojili su i svoje prve nagrade Grammy, uključujući priznanje za najbolji rock album za "Voodoo Lounge".

Bend je nastavio održavati velike svjetske turneje, a njihovi koncerti redovito su punili stadione diljem svijeta. Posebno je zapamćen besplatni koncert u Havani 2016. godine pred više od pola milijuna ljudi, čime su ispisali još jedno važno poglavlje glazbene povijesti.

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Godine 2023. Rolling Stonesi objavili su album "Hackney Diamonds", prvi s novim autorskim pjesmama nakon čak osamnaest godina. Album je postigao veliki komercijalni uspjeh i pokazao da bend, unatoč desetljećima karijere, i dalje može stvarati relevantnu glazbu. Godine 2025. osvojili su i četvrtu nagradu Grammy za najbolji rock album. Prije nekoliko tjedana ponovno su osvojili publiku albumom "Foreign Tongues", koji predvodi stranu top listu prodaje u Lijepoj Našoj.

Solo karijera i filmski projekti

Iako je najveći uspjeh ostvario s Rolling Stonesima, Mick Jagger nekoliko je puta pokušao izgraditi i samostalnu glazbenu karijeru. Album "She's the Boss" iz 1985. ostvario je solidan uspjeh, dok kasniji samostalni projekti nisu dosegli popularnost njegovog matičnog benda.

Najpoznatiji solo uspjeh ostvario je duetom "Dancing in the Street" s Davidom Bowiejem, koji je postao veliki međunarodni hit.

Osim glazbe, okušao se i u glumi te filmskoj produkciji, sudjelujući u projektima poput filma "Ned Kelly" te kao producent na ostvarenjima "The Women" i "Get On Up".

Privatni život pod povećalom javnosti

Mick Jagger tijekom života često je punio naslovnice zbog burnog privatnog života. Bio je u braku s Biancom Jagger, a potom i s manekenkom Jerry Hall. Njegove ljubavne veze često su bile tema medija te je slovio kao veliki zavodnik, a danas je u dugogodišnjoj vezi s bivšom balerinom Melanie Hamrick.

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Otac je osmero djece koje je dobio s pet različitih partnerica, a osim toga ima i više unučadi te praunučad. Prije nekoliko dana je u velikom intervjuu za New York Times istaknuo kako "nema ništa pozitivnog u vezi starenja".

- Nisi mudriji, samo sve zaboravljaš. Ja sam iskreno zaboravio svu mudrost koju sam imao. Nije ugodno kada stariš, a ne možeš više ni raditi određene stvari jednakom brzinom kako si mogao ranije - rekao je. Dodao je i kako je normalno da slava utječe na sve aspekte života.

- Očito nije normalno biti toliko slavan. To nije život kakvog ima većina ljudi. Naravno da utječe na sve što radiš, a nerijetko si i distanciran od drugih ljudi - zaključio je.

Procjenjuje se kako osobno bogatstvo Micka Jaggera iznosi oko 500 milijuna dolara. Velik dio prihoda i danas ostvaruje kroz koncertne turneje Rolling Stonesa, koje redovito ruše rekorde posjećenosti i zarade.