Neviđeni spektakl u Zagrebu! Grše je u jednom danu upao u školu, na fakultet i party

Učenici su vrištali od oduševljenja, studenti ustajali sa svojih mjesta, a zaposlenici vodeće marketinške agencije u Hrvatskoj usred radnog dana završili na koncertu. I sve to zahvaljujući Grši! Jedan od najpopularnijih domaćih repera prošlog je tjedna, u organizaciji Antene Zagreb, sudjelovao u nesvakidašnjoj glazbenoj akciji kakva se u Hrvatskoj dosad nije imala prilike vidjeti. U samo nekoliko sati pojavio se na tri potpuno različite lokacije, održao tri nenajavljena nastupa i izazvao reakcije koje su preplavile društvene mreže.

- I dalje ne mogu vjerovati što se sve dogodilo u jednom danu! Nastupao sam na raznim mjestima, ali upasti u školu tijekom velikog odmora, na predavanje na fakultetu i završiti na korporativnom partyju, to još nisam doživio. Na svakoj lokaciji bilo je vrhunski! Gledati iznenađena lica i čuti kako svi pjevaju u glas je stvarno poseban osjećaj. Dobio sam toliko ljubavi i pozitivne energije da ću ovo pamtiti cijeli život. Sve ovo mi je znak da sam na dobrom putu. Budite svoji, budite u momentu, jer život s vama zvuči bolje. Vidimo se u Areni, voli vas Grše! - poručio je reper.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Od školskih hodnika i fakultetske dvorane do korporativnog partyja, Antena Zagreb pretvorila je običan radni dan u glazbeni spektakl. Dok su jedni pokušavali shvatiti što se događa, drugi su već vadili mobitele i snimali prizore koji su se ubrzo proširili Instagramom

Prvo iznenađenje dogodilo se u Gimnaziji Tituša Brezovačkog, gdje se veliki odmor pretvorio u mini koncert. Umjesto uobičajenog školskog predaha, učenike je dočekao Grše, a oduševljenje, nevjerica i mobiteli u zraku obilježili su početak njegove zagrebačke avanture.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Nekoliko sati kasnije uslijedilo je novo iznenađenje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Studenti su slušali gostujuće predavanje programske direktorice Antene Zagreb Anite Šulentić i voditelja Saše Lozara o izgradnji radijskog brenda, ne sluteći da ih čeka poseban gost. Usred predavanja pojavio se Grše, a fakultetska dvorana u sekundi se pretvorila u koncertni prostor. Studenti su ustali, zapjevali i mobitelima zabilježili nesvakidašnji prizor.

Jedna studentica imala je i razlog više za slavlje jer je na poklon dobila novi mobitel.

- Došla sam na fakultet očekujući obično predavanje, a onda se pojavio Grše! Nitko nije mogao vjerovati što se događa, svi smo ustali i počeli pjevati. Atmosfera je bila nevjerojatna, a ja sam uz sve to dobila i top poklon. Ovaj dan ću sigurno pamtiti i prepričavati - ispričala je oduševljena studentica Tea Legović.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

- Anita i Saša studentima su približili kako u praksi izgleda izgradnja radijskog brenda, a Antena Zagreb kroz ovaj pop-up događaj pokazala im je kako se kreativne ideje pretvaraju u konkretna iskustva za publiku. Gršin dolazak podigao je cijelu kongresnu dvoranu na noge. Posebno mi je drago što smo povezali obrazovanje, kreativnu industriju i zabavu te studentima pružili iskustvo koje izlazi iz okvira klasične nastave - rekao je Jakša Krišto, prodekan za studente, nastavu i suradnju s gospodarstvom.

Treće iznenađenje Antena Zagreb priredila je na after work partyju Real grupe, vodeće domaće marketinške agencije. Ono što je trebalo biti opušteno druženje nakon posla pretvorilo se u pravi koncertni party.

- U poslu kojim se bavimo svakodnevno pomičemo granice kreativnosti i tražimo načine kako iznenaditi publiku, pa nas nije baš lako ostaviti bez riječi. Ali Anteni Zagreb to je uspjelo! Gršin dolazak bio je potpuno neočekivan, a reakcije naših ljudi najbolje govore koliko je iznenađenje uspjelo. Upravo je to snaga dobre ideje – stvoriti trenutak koji nitko nije očekivao, a svi će ga pamtiti. Svaka čast cijeloj ekipi na sjajnoj ideji i realizaciji - poručio je Krešimir-Renzo Prosoli, direktor Real grupe.

Foto: Gordan Svilar/Antena Zagreb

Iza cijele akcije stoji kreativni tim Antene Zagreb, koji je osmislio tri ekskluzivna pop-up nastupa, čuvajući identitet posebnog gosta kao iznenađenje do posljednjeg trenutka.

- Antena Zagreb oduvijek je više od radija, a ovakvim projektima želimo pokazati koliko nam je važno biti dio svakodnevice naših slušatelja. Ideja je bila iznenaditi ljude ondje gdje to najmanje očekuju i pružiti im iskustvo koje će dugo pamtiti. Tri lokacije, tri različite publike i nevjerojatna energija pokazali su koliko ovakvi trenuci znače. Posebno nas veseli što se priča nastavila širiti društvenim mrežama. Upravo to je Antena Zagreb – radio koji živi sa svojim slušateljima, u eteru, na digitalnim platformama i uživo. A sve ovo tek je uvertira u Gršin veliki koncert u Areni Zagreb 24. listopada - izjavila je Anita Šulentić, programska direktorica Antene Zagreb.

Snimke neočekivanih dolazaka i oduševljenih reakcija šire se društvenim mrežama, a cijela je akcija zabilježena i u aftermovieju koji donosi najuzbudljivije trenutke dana. Nakon tri nenajavljena nastupa, Gršu 24. listopada očekuje veliki koncert u Areni Zagreb, u organizaciji Antene Zagreb. Ulaznice su dostupne na Upad.hr.