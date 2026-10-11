Nevjerojatna sličnost! Davor Bilman pokazao je sina Lea

Davor Bilman (50) na društvenim mrežama se pohvalio fotografijom sa snimanja 'Supertalenta' u kojem je već godinama član žirija. No pored njega na stolcu nije bila Maja, Martina ili Fabijan - već jedno zanimljivo lice.

Riječ je o njegovom sinu Leu, koji mu je pravio društvo na snimanju popularnog showa. Mnogi su ubrzo uočili sličnosti između oca i sina. Zajedno su pozirali za fotografiju, a Bilman je tako pratiteljima otkrio i djelić atmosfere iza kulisa emisije.

Zagreb: Plesa? Davor Bilman, plesa? | Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Na fotografiji se vidi kako sjede za žirijskim stolom, ispred prepoznatljivog crvenog gumba, dok se u pozadini vidi publika i ostatak ekipe.

Bilman inače rijetko dijeli obiteljske trenutke u javnosti, pa je fotografija sa sinom privukla pozornost njegovih pratitelja.