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IZA KULISA

Nevjerojatna sličnost! Davor Bilman pokazao je sina Lea

Piše 24sata,
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Nevjerojatna sličnost! Davor Bilman pokazao je sina Lea
Zagreb: Uplift razgovori sa Idom Prester | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Sin mu je pravio društvo na snimanju popularnog showa. Mnogi su ubrzo uočili sličnosti između njih. Zajedno su pozirali za fotografiju, a Bilman je tako pratiteljima otkrio i djelić atmosfere iza kulisa emisije

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Davor Bilman (50) na društvenim mrežama se pohvalio fotografijom sa snimanja 'Supertalenta' u kojem je već godinama član žirija. No pored njega na stolcu nije bila Maja, Martina ili Fabijan - već jedno zanimljivo lice.

Riječ je o njegovom sinu Leu, koji mu je pravio društvo na snimanju popularnog showa. Mnogi su ubrzo uočili sličnosti između oca i sina. Zajedno su pozirali za fotografiju, a Bilman je tako pratiteljima otkrio i djelić atmosfere iza kulisa emisije.

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Zagreb: Plesa? Davor Bilman, plesa?
Zagreb: Plesa? Davor Bilman, plesa? | Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Na fotografiji se vidi kako sjede za žirijskim stolom, ispred prepoznatljivog crvenog gumba, dok se u pozadini vidi publika i ostatak ekipe. 

Bilman inače rijetko dijeli obiteljske trenutke u javnosti, pa je fotografija sa sinom privukla pozornost njegovih pratitelja.

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