New Kids on the Block najavili novi album nakon 11 godina

Američki 'boy band' New Kids on the Block najavio je novi album nakon 11 godina. Posljednji album '10' objavili su 2013. godine, a novi album 'Still Kids' objavit će 17. ožujka. Glavna pjesma s albuma 'Kids' je već objavljena, a izašao je i spot.

- Ovo je najzreliji album koji smo napravili. Ipak, to je i najzabavniji i najudobniji album koji smo napravili - rekao je osnivač benda Donnie Wahlberg, koji je sudjelovao u pisanju sedam pjesama s albuma. Na 'Still Kids' naći će se ukupno 14 pjesama.

Najmlađi član benda Joey McIntyre je pomogao u pisanju šest pjesama s albuma.

- Ovo govori puno o bilo kojem bendu, da napravi ploču koja ima energiju, strast i lakoću, zabavu i dubinu, nakon gotovo 40 godina zajedno? Ludo je - rekao je Joey. Na albumu će se osim pjesme 'Kids' naći i pjesme poput 'Magic', 'Summer Love', 'Dance With You', 'In the Night' i druge.

Bend je nedavno najavio njihovu turneju 'Magic Summer 2024 tour' na koju će krenuti 14. lipnja.

Foto: OConnor / AFF-USA.com