Zayn Malik ponovo se pridružio grupi One Direction: 'Zbližila ih je tragična smrt Liama...'

Pjevač i bivši član grupe One Direction, Zayn Malik, se navodno ponovno pridružio grupi, piše Daily Mail. Zayn je prije 10 godina senzacionalno napustio bend.

Pjevač je napustio grupu 2015. godine kako bi se posvetio samostalnoj karijeri, a odnosi između njega i kolega iz benda Harryja Stylesa, Liama ​​Paynea, Louisa Tomlinsona i Nialla Horana postajali su sve napetiji. Mediji pišu kako je Zayn nakon Liamove smrti prošle godine bio 'u kontaktu' s ostatkom grupe, a sada je ponovno imenovan poslovnim direktorom njihove tvrtke PPM Music Limited.

No novi dokumenti navedeni u Registru tvrtki otkrili su da je ponovno uključen u posao tvrtke i naveden je kao poslovni direktor uz Harryja, Louisa i Nialla.

Podsjetimo, Liam je umro u dobi od 31 godine u listopadu prošle godine nakon što je skočio s balkona hotela u Argentini, a sva četvorica članova benda prisustvovala su njegovom sprovodu, prvi put da su viđeni zajedno nakon godina.

- Iako je srceparajuće, Liamova smrt ih je zbližila, još je tužnije što je bio najveći navijač ponovnog okupljanja - rekao je izvor za The Sun.

PPM je bila izvorna tvrtka koju su osnovali kada su pobijedili na natjecanju. Naziv je kratica za Princess Park Manor, privatni ograđeni kompleks u koji su se uselili kada su pobijedili na natjecanju. Alan McEvoy, koji vodi Live Wire Business Management, također je naveden kao suradnik u tvrtki, a prethodno je radio s One Directionom, kao i s kolegama iz X Factora, Ollyjem Mursom i JLS-om.

Glasine o One Directionu kruže otkako se prošli mjesec saznalo da su Zayn i Louis potpisali višemilijunski ugovor za putovanje po SAD-u, tijekom kojeg će razgovarati o svojim životima i prisjećati se uspomena iz dana u bendu.

Izvori bliski produkciji otkrili su da će Zayn i Louis vjerojatno razgovarati o tragičnoj smrti svog prijatelja i kolege iz benda Liama.

One Direction postao je popularna grupa nakon što su se proslavili u X Factoru 2010. godine, a prodali su čak 70 milijuna ploča diljem svijeta. Osvojili su gotovo 200 nagrada, uključujući sedam Brit nagrada, četiri MTV glazbene nagrade, šest Billboard glazbenih nagrada, sedam American glazbenih nagrada i 28 nagrada Kids' Choice.