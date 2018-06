Nick Cave je ‘izvlačio’ fanove na pozornicu, grlio ih i pjevao

Ulaznice za koncert Nicka Cavea (60) i njegov The Bad Seeds bend planule su puno prije održavanja ovogodišnjeg INmusic Festivala. Jedan od najutjecajnijih rock bendova na svijetu nakon deset godina ponovo je nastupao u Zagrebu.

Foto: Instagram FIZIČKI DODIR Cave je obožavatelje dodirivao, grlio i ljubio. Međutim, nadasve ih je oduševio

Teško je pobrojati čime je sve legendarni Cave očarao jarunsku publiku. Iako je bio odjeven u savršeno krojeno odijelo te nosio gospodske cipele, legendarnog rokera to nije omelo da se spusti među publiku.

- Koji bi to pjevač još učinio? A pogotovo neko njegova glasa... - komentirali su očarani fanovi. Spustivši se među obožavatelje, Cave je odabrao, po njegovu mišljenju, najžešće te ih doveo na pozornicu.

Foto: Instagram GURALI SE Obožavatelji su se gurali kako bi se približili rock legendi

Za razliku od njegovih mnogobrojnih kolega sa svjetskih pozornica, Caveu nisu potrebni ni pirotehnika niti složeni scenski spektakli. Dok se ostale mainstream zvijezde presvlače i po desetak puta u vrijeme koncerta, Cave svoj odnos s publikom, što je pokazao i u Zagrebu, gradi u kontaktu s ljudima. S jarunskom publikom uspostavio je poseban odnos.

Foto: Instagram Spustivši se među obožavatelje, Cave je neke od njih pozvao na pozornicu. Nisu ni sanjali da će dospjeti tako visoko

Australski pjevač svojim je dubokim glasom i ‘mračnim’ pjesmama oduševio na prva dva zagrebačka nastupa, a nakon nesretne pogibije sina Arthura 2015. godine koncerti su mu, slažu se posjetitelji INmusica, postali još emotivniji. Hitovima poput 'Skeleton Tree', 'The Weeping Song', 'Stagger Lee' i 'Push The Sky Away' legendarni je roker ispunio očekivanja i svojih najvjernijih fanova.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Obiteljska tragedija Nicka je samo još više povezala s publikom. Pjevačev petnaestogodišnji sin Arthur u Brightonu u Engleskoj pao je s oštrih stijena u provaliju. Istraga je pokazala da je prije toga uzeo LSD. Iako je mislio kako se neće vratiti glazbi, Cave je ubrzo izbacio novi album. Prošle je godine po prvi put progovorio o boli koju još uvijek proživljava.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Pokušavam naći utjehu. Čitam knjige u kojima piše da moram pronaći snagu jer moj Arthur i dalje živi u mojem srcu. Da, on jest u mojem srcu, ali on ne živi i to je bolno - rekao je Cave.