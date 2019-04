Nicolas o udomiteljstvu: Srca nam grije sinov osmijeh i sreća

Dječji život je poput komada papira na koji svatko ostavlja bilješku, kaže stara kineska poslovica. Djeca nas čine boljima, oni su, jednostavno, radost. Neka su, nažalost, izgubila radost, ali 'bilješkom' velikih ljudi postala su radosna. Svi stremimo ka domu i obitelji, to je u svakom od nas. U idealnom svijetu.

Za mnogu je djecu samo san, nešto nepoznato, svijet u kakvom nisu živjeli. Nasreću, ima dobrih ljudi koji su djeci pružili dom, postali 'zamjenska' obitelj i vratili im osmijeh na lice. Nažalost, ima ih puno više koji još sanjaju svoju obitelj, nekoga kome će moći reći 'mama' ili 'tata'. A oni koji su posvojili ili udomili dijete, kažu da im je to najbolji potez u životu.

Svjesni smo da smo uzeli rizik, ali idemo u to bez strahova i posljedica. Imamo silnu želju biti roditelji. Slažem se da je udomljavanje plemenit čin, ali to je i uzajamna ljubav. Dijete je velika obveza i odgovornost. Naporno nam je ponekad, ali s druge strane, on nas tako dirne u srce. Kad nam da osmijeh, zagrli nas ili uhvati za nogu... sve bismo dali za to dijete, ispričao nam je u studiju 24sata Nicolas Quesnoit (42) . Profesionalni plesač i učitelj plesa, kojeg trenutačno gledamo u showu “Ples sa zvijezdama”, i njegova supruga Ksenija (44) upoznali su se još 2001. godine kad je Francuz stigao u Zagreb.

Foto: privatni album

Mali francuski gradić blizu belgijske granice prije 17 godina zamijenio je prvo Londonom, a zatim Zagrebom i ovdje je zauvijek ostao. Tu odluku Nicolas Quesnoit nije požalio. Dugo su pokušavali postati roditelji, a kad su shvatili da ne uspijevaju, odlučili su se za udomljenje. Sin im je, tvrde, uljepšao i oplemenio život. Ništa im, pričaju, nije teško.

- Naš aktivan život je sad postao još dinamičniji, no još smo mladi i lijepi, a uz dobru organizaciju i dobre ljude oko nas ništa nije teško - izjavio je Nicolas. Plesni trener mu je preporučio da ode u Zagreb plesati sa Ksenijom jer je smatrao da bi bili kompatibilni. To se ispostavilo točno. Nakon što su neko vrijeme živjeli zajedno i bili isključivo plesni partneri, ubrzo se između njih razvila kemija, a par se zaručio na Badnjak 2003. godine. Četiri godine poslije stali su pred oltar u Crkvi sv. Marka na zagrebačkom Gornjem gradu, a zajedno vode i Plesni centar Zagreb by Nicholas.

Foto: privatni album

- Supruga i ja smo ‘dream team’, dobro funkcioniramo zajedno i nadopunjujemo se. Ona je vrlo realna, staložena, pametna i sposobna što se tiče administracije, a ja sam pokretač. Uvijek sam: ‘Ajmo ovo, ajmo ono, moramo mijenjati ovo, ajmo nešto poduzeti...’. Pokrenem sve, ali bez Ksenije priznajem da bih bio puno manje uspješan - priča nam Nicolas.

No nakon dugih 18 godina veze i 12 godina braka Nicolas i Ksenija silno su priželjkivali dijete.

Par se natjecao u prvoj sezoni “Plesa sa zvijezdama” u kojoj je Nicolas pobijedio s glumicom Zrinkom Cvitešić (39), a Ksenija je bila malo manje uspješna u plesu s meteorologom Zoranom Vakulom (48). Upravo je zbog planiranja trudnoće Ksenija odlučila da se ne natječe u drugoj sezoni kad je Nicolasu pripala Danijela Martinović (47) za partnericu. No ispostavilo se kako im se san o trudnoći možda nikad neće ostvariti.

POGLEDAJTE VIDEO:

U prosincu prošle godine izglasan je Zakon o udomiteljstvu koji je pružio priliku brojnim parovima koji ne mogu imati djece da postanu udomitelji i deinstitucionaliziraju djecu koja su smještena u brojnim ustanovama. Upravo se to dogodilo Nicolasu i Kseniji koji su nedavno pružili 16-mjesečnom dječaku dom.

- Supruga i ja smo godinama pokušavali postati roditelji i evo konačno nam je nedavno došlo jedno prekrasno malo biće u našu obitelj, a koje nas razveseljava svaki dan - rekao nam je Nicolas. I dok brojni parovi koji pokušavaju udomiti dijete imaju kritike na hrvatski sustav, Nicolas je pohvalio cijeli proces zahvaljujući kojem su on i supruga udomitelji malom dječaku.

Foto: privatni album

- Pohvalio bih hrvatski sustav. Mislim da nije teško udomiti dijete, no malo ljudi se odluči na udomljavanje jer se emocionalno vežu za dijete, a ono se zna vratiti roditeljima. Treba sreće da kliknete s djetetom - objasnio nam je Nicolas, koji se sa suprugom Ksenijom 2015. godine iz stana u središtu Zagreba preselio u okolicu Samobora, gdje su sagradili kuću u čijim čarima uživa i udomljeni dječak.

- Imali smo priliku vidjeti iz prve ruke kako je to dijete procvjetalo u nekoliko mjeseci u našem domu. To je nebo i zemlja - govori nam Nicolas, koji svako slobodno vrijeme provodi s obitelji i uživa. Supruga Ksenija i 16-mjesečni dječak svake nedjelje gledaju Nicolasa u “Plesu sa zvijezdama”, a upravo je tijekom aktualnog showa dječak prvi put izgovorio riječ “tata” kad ga je ugledao na televiziji.

- Uzbuđeno ga je promatrao i kao hipnotiziran u jednom trenutku izgovorio: ‘Tata!’ - ispričala je oduševljeno Ksenija Pluščec Quesnoit za Gloriju. Iako se radi o udomljavanju, a ne posvojenju djeteta, par se nada kako je ovo samo stepenica prema tome. Plesač ne voli previše pričati o privatnom životu, no nada se kako će njihovim primjerom potaknuti parove koji ne mogu imati djece da se ohrabre na proces udomljavanja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Želimo potaknuti ljude da se odluče za korak udomljavanja. Jako malo ljudi zna, ali udomljavanje je korak do posvojenja. Ima jako puno udomitelja i djece koja su po domovima. Nadam se da će se sva ta djeca smjestiti u obitelji - ističe Nicolas.

Osim što je plesač s međunarodnim priznanjima, on je i krajobrazni arhitekt koji nikad nije radio u struci. S jednakom strasti s kojom pleše na lanjskom Svjetskom prvenstvu u nogometu umjesto za rodnu Francusku navijao je prošle godine za Hrvatsku.

Foto: privatni album

- Istinski volim Hrvatsku. Živim u Hrvatskoj 17 godina i Hrvatska je moj dom. Moja žena je Hrvatica. Francuska je pobijedila 1998., sad je na redu pobjeda Hrvatske! Za mene Vatreni su već svjetski prvaci - rekao je tad simpatičan Nicolas.