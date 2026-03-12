Nicole Kidman otkrila s kime se nije htjela rado ljubiti na setu

Slavna australska glumica Nicole Kidman u svojoj je bogatoj karijeri snimila brojne ljubavne scene, no nedavno je otkrila da joj je jedan poljubac na setu ostao u posebno lošem sjećanju. Neugodno iskustvo doživjela je s jednim od najpoželjnijih holivudskih glumaca.

Nicole je u podcastu Las Culturistas ispričala kako nezahvalnu titulu vlasnika najgoreg poljupca nosi njezin kolega iz serije "Male laži", Alexander Skarsgård. Kako je objasnila, glumčeva ljubav prema sendvičima s falafelom nije mu išla u prilog kada je došlo vrijeme za snimanje intimnih scena.

​- Kad je Alexander Skarsgård pojeo sendvič s falafelom prije nego što smo snimali scene u "Malim lažima", rekla sam mu: "Ne, ne, ne, Alex. Trebala bih biti zaljubljena u tebe i ljubiti te - makni taj falafel" - ispričala je glumica.

Foto: BrightSide/Screenshot

​- Sigurna sam da više nikada nije jeo falafel. Rekla sam: "Nema više falafela. Ne prije nego što se ljubiš, ne prije nego što vodiš ljubav" - dodala je.

Kidman je naglasila kako je loša oralna higijena nešto preko čega ne može prijeći, pogotovo kada glumi ljubavni interes nekom kolegi. Otkrila je da je to za nju nepremostiva prepreka.

​- Ne mogu podnijeti loš zadah. To je za mene presudno. Možeš biti najzgodniji, najljepši muškarac, ali ako mi priđeš s lošim zadahom, odmah je gotovo - rekla je.

The 24th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL/Promo

​- Ako kažem: "Puhni u mene", a ja se moram odmaknuti, gotovo je. Ne biste mi mogli ponuditi dovoljno novca - poručila je Kidman.

Australska zvijezda čak se našalila kako joj je laknulo kada je izgubila osjet njuha nakon što je preboljela koronavirus, rekavši: "Konačno sam bila slobodna." S druge strane, kada je riječ o slavnoj osobi s najboljim mirisom, nije dvojila ni trenutka te je pohvalila pjevačicu Rihannu, čiji je miris opisala kao "opojan".

Nicole Kidman trenutačno je usredotočena na brojne poslovne obveze. Očekuje je izlazak dugoiščekivane adaptacije romana Patricije Cornwell "Scarpetta" na streaming servisu Prime Video.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Kasnije tijekom godine na ekrane stiže i "Practical Magic 2", koji će ponovno ujediniti Nicole i Sandru Bullock trideset godina nakon izlaska originalnog filma. Uz to, snima i treću sezonu serije "Lioness" Tylera Sheridana te jezivi horor film redatelja Osgooda Perkinsa.