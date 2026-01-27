Obavijesti

PRIVUKLA POZORNOST KOMBINACIJOM

Nicole Kidman uživa otkako se rastala: S kćerima je posjetila Antarktiku, pa došla u Pariz...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Prije svega nekoliko dana je Kidman objavila kako je s kćerima otišla na nevjerojatno putovanje, i to na Antarktiku. U istom periodu je tamo bila i Kolinda Grabar Kitarović.

Admiral

Mnogi slavni ovih dana su u Parizu na Tjednu mode, a u utorak se tamo pojavila i slavna Nicole Kidman (58). Odmah je privukla pozornost u crnoj haljini s dodacima, a koju je iskombinirala s crno-bijelim cipelama neobičnog dizajna. 

Guests at Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 show in Paris
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

A prije svega nekoliko dana, Kidman je bila u prilično drugačijoj odjevnoj kombinaciji. S kćerima je pozirala u skafanderima na brodu, i to sve na nevjerojatnom putovanju na Antarktiku. Službeno je tako posjetila svih sedam kontinenata, a za ovo putovanje napisala je kako se radi o 'avanturi koja se doživi jednom u životu'. 

Na Antarktici je bila u istom periodu i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, kao i Michael Douglas koji je tamo išao sa suprugom Catherine Zeta-Jones i njihovom djecom.

Kidman je posljednjih nekoliko mjeseci privlačila medijsku pozornost zbog razvoda od glazbenika Keitha Urbana. Izvor blizak glumici je nedavno za People rekao kako ona trenutno puno vremena provodi sa svojim kćerima. 

- Obožava obiteljske trenutke - poručio je izvor te dodao kako je Kidman optimistična i što se tiče ove godine jer je, kako je rekao, pred njome uzbudljiva profesionalna godina s nekoliko novih projekata. 

Sudeći prema dokumentima sa suda, Kidman i Urban nedavno su finalizirali razvod. U spisima stoji kako su se oboje odrekli prava na alimentaciju i bračnu potporu te sami snose svoje pravne troškove.

