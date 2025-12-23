Obavijesti

Show

Komentari 3
SAMA I HRABRA

Nije čekala frizera: Ella Dvornik sama doma promijenila frizuru

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Nije čekala frizera: Ella Dvornik sama doma promijenila frizuru
3
Foto: Instagram

Influencerica je spontano odlučila preskočiti frizerski salon, sama skratiti kosu kod kuće i cijeli proces podijeliti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama

Ella Dvornik još je jednom privukla pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta odlučila je uzeti škare u svoje ruke i sama se ošišati kod kuće, a cijeli proces podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Foto: Instagram

U videima koje je objavila pokazala je kako skraćuje kosu, priznajući da je odluka bila spontana i donesena bez puno razmišljanja. Iako nije koristila profesionalnu opremu, Ella je bila zadovoljna kako je frizura na kraju ispala.

PRESLATKO Ella Dvornik pokazala što je od svog Meštra dobila za Božić
Ella Dvornik pokazala što je od svog Meštra dobila za Božić

Poznata po čestim promjenama izgleda, Ella ni ovaj put nije previše brinula o mogućim pogreškama. Njezini pratitelji brzo su reagirali, a komentari su uglavnom bili pozitivni i puni podrške za hrabru promjenu.

Foto: Instagram

Nova frizura izazvala je brojne reakcije, a Ella je još jednom pokazala da voli isprobavati nove stvari i da se ne boji promjena — čak ni kada ih radi sama, bez pomoći frizera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!
SORAJIN LUKSUZ NA CVJETNOM

FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!

Srpska starleta Soraja Vučelić prije nekoliko godina se preselila u Zagreb, a kako navode srpski mediji, trenutno živi u samom centru grada, na Cvjetnom trgu. Fotografije luksuzne zgrade objavio je Telegraf.rs.
Dottie u suzama u Ljubav je na selu, farmeri u problemu: 'Ako me odabere, slomit ću mu srce'
JESU LI EMOCIJE ISKRENE?

Dottie u suzama u Ljubav je na selu, farmeri u problemu: 'Ako me odabere, slomit ću mu srce'

U Bilicama, Josip E. od jutra je nervozan jer još uvijek nije donio svoju odluku. Zbog novonastale situacije na imanju nikome neće biti svejedno, a Dottie neće moći sakriti suze...
FOTO Opa! Velika promjena za Martinu Tomčić: Čim je završilo finale Supertalenta se ošišala
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA

FOTO Opa! Velika promjena za Martinu Tomčić: Čim je završilo finale Supertalenta se ošišala

Martina Tomčić bila je jedna od članica žirija i u ovoj sezoni Supertalenta koja je završila u nedjelju navečer. Nakon emisije uživo, Martina je odlučila skratiti kosu. Pogledajte njezinu novu frizuru!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025