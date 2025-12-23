Nije čekala frizera: Ella Dvornik sama doma promijenila frizuru

Ella Dvornik još je jednom privukla pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta odlučila je uzeti škare u svoje ruke i sama se ošišati kod kuće, a cijeli proces podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Foto: Instagram

U videima koje je objavila pokazala je kako skraćuje kosu, priznajući da je odluka bila spontana i donesena bez puno razmišljanja. Iako nije koristila profesionalnu opremu, Ella je bila zadovoljna kako je frizura na kraju ispala.

Poznata po čestim promjenama izgleda, Ella ni ovaj put nije previše brinula o mogućim pogreškama. Njezini pratitelji brzo su reagirali, a komentari su uglavnom bili pozitivni i puni podrške za hrabru promjenu.

Foto: Instagram

Nova frizura izazvala je brojne reakcije, a Ella je još jednom pokazala da voli isprobavati nove stvari i da se ne boji promjena — čak ni kada ih radi sama, bez pomoći frizera.