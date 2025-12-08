Obavijesti

Show

Komentari 0
MILIJARDE ZVECKAJU

Nije još gotovo: Paramount želi preoteti Warner Bros Netflixu, ponudili su čak 108 milijardi!

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Nije još gotovo: Paramount želi preoteti Warner Bros Netflixu, ponudili su čak 108 milijardi!
Foto: Dado Ruvic

Paramount želi kupiti cijelu tvrtku, uključujući i kabelske kanale, dok bi Netflixovim preuzimanjem dioničari WBD-a ostali s udjelom u znatno manjem i visoko zaduženom poslovanju s linearnom televizijom.

Medijski div Paramount Skydance pokrenuo je neprijateljsku ponudu za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja (WBD), nudeći 30 dolara po dionici u gotovini. Ovaj potez izravno napada dogovor koji je WBD prošlog petka sklopio s Netflixom i otvara novu, dramatičnu bitku za budućnost Hollywooda.

'Naša ponuda je superiorna'

OVO JE OGROMNO Evo koje će se vaše omiljene HBO serije, filmovi i gaming franšize preseliti na Netflix!
Evo koje će se vaše omiljene HBO serije, filmovi i gaming franšize preseliti na Netflix!

Paramountova ponuda procjenjuje cijeli WBD na 108,4 milijarde dolara, što predstavlja premiju od čak 139% u odnosu na cijenu dionice prije medijskih špekulacija. S druge strane, Netflixov dogovor nudi kompleksnu kombinaciju gotovine i dionica u vrijednosti od 27,75 dolara po dionici, procjenjujući samo filmske studije i streaming servise na 82,7 milijardi dolara.

Ključna razlika je u strukturi. Paramount želi kupiti cijelu tvrtku, uključujući i kabelske kanale, dok bi Netflixovim preuzimanjem dioničari WBD-a ostali s udjelom u znatno manjem i visoko zaduženom poslovanju s linearnom televizijom. Iz Paramounta tvrde da njihova ponuda donosi dioničarima "18 milijardi dolara više gotovine".

Izravno dioničarima nakon tjedana ignoriranja

POTRES NA TRŽIŠTU Netflix kupuje Warner Bros i HBO Max za 83 milijarde dolara
Netflix kupuje Warner Bros i HBO Max za 83 milijarde dolara

Nakon što je uprava WBD-a, predvođena Davidom Zaslavom, tjednima ignorirala njihovih šest prethodnih ponuda, Paramount se odlučio na agresivan korak. Svoju ponudu uputili su izravno dioničarima, zaobilazeći upravni odbor.

Dioničari WBD-a zaslužuju priliku razmotriti našu superiornu ponudu u gotovini za dionice u cijeloj tvrtki - poručio je šef Paramounta, David Ellison. - Naša javna ponuda pruža veću vrijednost te sigurniji i brži put do zaključenja posla. Vjerujemo da upravni odbor WBD-a slijedi inferioran prijedlog.

Regulatori bi mogli zaustaviti Netflix

Paramount je uvjeren da će brzo dobiti sva regulatorna odobrenja jer njihovo spajanje, kako tvrde, potiče tržišno natjecanje i stvara jačeg konkurenta dominantnom Netflixu, Amazonu i Disneyju. Istovremeno, upozoravaju da je Netflixov plan "nerealan" i da bi stvorio monopolista s 43% udjela na globalnom streaming tržištu, što bi dovelo do viših cijena za potrošače i manjih plaća za kreativce.

Tezu o regulatornim problemima za Netflix podupiru i nedavne izjave predsjednika Trumpa, koji je posao nazvao "potencijalnim problemom" zbog prevelike tržišne koncentracije. Paramount je pokrenuo i web stranicu StrongerHollywood.com kako bi detaljno promovirao prednosti svoje ponude.

Dioničari Warner Bros. Discoveryja sada imaju rok do 8. siječnja 2026. da odluče hoće li prihvatiti Paramountovu ponudu. Vijest je izazvala skok cijena dionica obiju tvrtki, a ishod ove holivudske drame odredit će budućnost globalne medijske industrije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka
PROŠLO VIŠE OD 20 GODINA

FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka

Serija je počela s prikazivanjem 2004. godine. Trajala je osam sezona, a glavne uloge pripale su: Teri Hatcher (Susan), Marcia Cross (Bree), Eva Longoria (Gabrielle) i Felicity Huffman (Lynette)
Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati
POZNATA INFLUENCERICA

Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati

Đina Džinović, kći legendarnog Harisa Džinovića, na Instagramu svoje pratitelje često počasti fotografijama s putovanja, a ona su uvijek itekako luksuzna. Tako se nedavno vratila iz Barcelone, a sada je ponovno otputovala na Azurnu obalu
Thompson nastupa u Varaždinu. Evo kako je na koncertu...
FOTO

Thompson nastupa u Varaždinu. Evo kako je na koncertu...

Pjevač Marko Perković Thompson u nedjelju navečer nastupa u Areni Varaždin. Pjevač je na svojem Facebook profilu podijelio nekoliko fotografija iz pune dvorane. Thompson će i u ponedjeljak, u sklopu svoje dvoranske turneje, nastupiti u Areni Varaždin. Nakon Varaždina pjevač slijede koncerti u Zadru te koncert u Zagrebu..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025