Nije još gotovo: Paramount želi preoteti Warner Bros Netflixu, ponudili su čak 108 milijardi!

Medijski div Paramount Skydance pokrenuo je neprijateljsku ponudu za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja (WBD), nudeći 30 dolara po dionici u gotovini. Ovaj potez izravno napada dogovor koji je WBD prošlog petka sklopio s Netflixom i otvara novu, dramatičnu bitku za budućnost Hollywooda.

'Naša ponuda je superiorna'

Paramountova ponuda procjenjuje cijeli WBD na 108,4 milijarde dolara, što predstavlja premiju od čak 139% u odnosu na cijenu dionice prije medijskih špekulacija. S druge strane, Netflixov dogovor nudi kompleksnu kombinaciju gotovine i dionica u vrijednosti od 27,75 dolara po dionici, procjenjujući samo filmske studije i streaming servise na 82,7 milijardi dolara.

Ključna razlika je u strukturi. Paramount želi kupiti cijelu tvrtku, uključujući i kabelske kanale, dok bi Netflixovim preuzimanjem dioničari WBD-a ostali s udjelom u znatno manjem i visoko zaduženom poslovanju s linearnom televizijom. Iz Paramounta tvrde da njihova ponuda donosi dioničarima "18 milijardi dolara više gotovine".

Izravno dioničarima nakon tjedana ignoriranja

Nakon što je uprava WBD-a, predvođena Davidom Zaslavom, tjednima ignorirala njihovih šest prethodnih ponuda, Paramount se odlučio na agresivan korak. Svoju ponudu uputili su izravno dioničarima, zaobilazeći upravni odbor.

Dioničari WBD-a zaslužuju priliku razmotriti našu superiornu ponudu u gotovini za dionice u cijeloj tvrtki - poručio je šef Paramounta, David Ellison. - Naša javna ponuda pruža veću vrijednost te sigurniji i brži put do zaključenja posla. Vjerujemo da upravni odbor WBD-a slijedi inferioran prijedlog.

Regulatori bi mogli zaustaviti Netflix

Paramount je uvjeren da će brzo dobiti sva regulatorna odobrenja jer njihovo spajanje, kako tvrde, potiče tržišno natjecanje i stvara jačeg konkurenta dominantnom Netflixu, Amazonu i Disneyju. Istovremeno, upozoravaju da je Netflixov plan "nerealan" i da bi stvorio monopolista s 43% udjela na globalnom streaming tržištu, što bi dovelo do viših cijena za potrošače i manjih plaća za kreativce.

Tezu o regulatornim problemima za Netflix podupiru i nedavne izjave predsjednika Trumpa, koji je posao nazvao "potencijalnim problemom" zbog prevelike tržišne koncentracije. Paramount je pokrenuo i web stranicu StrongerHollywood.com kako bi detaljno promovirao prednosti svoje ponude.

Dioničari Warner Bros. Discoveryja sada imaju rok do 8. siječnja 2026. da odluče hoće li prihvatiti Paramountovu ponudu. Vijest je izazvala skok cijena dionica obiju tvrtki, a ishod ove holivudske drame odredit će budućnost globalne medijske industrije.