Prime Video najavio je seriju 'Tomb Reider', a ulogu Lare Croft dobila je Sophie Turner. Glumica se proslavila ulogom Sanse Stark u Igri prijestolja, a sada je otkrila kako je bilo na snimanju
Nije lako biti Lara Croft! Sophie Turner otkrila: 'Trenirala sam 8 sati dnevno, pet dana u tjednu!'
Obožavatelje Lare Croft oduševila je vijest prije nekoliko dana da će ovaj kultni lik utjeloviti Sophie Turner (29) u seriji 'Tomb Raider' koja će se prikazivati na streaming servirsu Prime Video. U radijskoj emisiji 'The Julia Cunningham Show' Turner je pričala o svom iskustvu snimanja serije te otkrila kako je bilo poprilično iscrpljujuće, prenosi The New York Post.
- Od veljače prošle godine treniram osam sati dnevno, pet dana tjedno. Da, bilo je puno - rekla je Turner i dodala kako je saznala da ima problema s leđima, no i da su joj trebali mjeseci da se dovede u formu.
- Puno je lakše izgraditi mišiće ako ste nekada u životu vježbali, što ja nisam nikad - rekla je.
Za sada se čini kako se njezin trud isplatio - fanovi su ostali oduševljeni kada su Prime objavio prije nekoliko dana 'novu' Laru Croft.
'Izgleda odlično!', 'Imam vjere da će serija biti baš po mom guštu, ne mogu doći k sebi koliko fenomenalno izgleda', neki su od komentara na društvenim mrežama. Ranije su ovaj lik utjelovili Angelina Jolie 2001. godine te Alicia Vikander 2018. godine.
Turner se proslavila ulogom Sanse Stark u svjetski popularnoj seriji 'Igra prijestolja'. Nakon serije glumila je još u filmovima 'X-Men', 'Trust', 'Do Revenge'...
Poznata je i po svojem ljubavnom životu. Prije par godina su se ona i glazbenik Joe Jonas rastali. Svoju su vezu započeli 2016., oženili su se 2019., a imaju i dvoje djece.
