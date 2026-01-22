Nije lako biti Lara Croft! Sophie Turner otkrila: 'Trenirala sam 8 sati dnevno, pet dana u tjednu!'

Obožavatelje Lare Croft oduševila je vijest prije nekoliko dana da će ovaj kultni lik utjeloviti Sophie Turner (29) u seriji 'Tomb Raider' koja će se prikazivati na streaming servirsu Prime Video. U radijskoj emisiji 'The Julia Cunningham Show' Turner je pričala o svom iskustvu snimanja serije te otkrila kako je bilo poprilično iscrpljujuće, prenosi The New York Post.

Foto: JAY MAIDMENT

- Od veljače prošle godine treniram osam sati dnevno, pet dana tjedno. Da, bilo je puno - rekla je Turner i dodala kako je saznala da ima problema s leđima, no i da su joj trebali mjeseci da se dovede u formu.

- Puno je lakše izgraditi mišiće ako ste nekada u životu vježbali, što ja nisam nikad - rekla je.

Za sada se čini kako se njezin trud isplatio - fanovi su ostali oduševljeni kada su Prime objavio prije nekoliko dana 'novu' Laru Croft.

'Izgleda odlično!', 'Imam vjere da će serija biti baš po mom guštu, ne mogu doći k sebi koliko fenomenalno izgleda', neki su od komentara na društvenim mrežama. Ranije su ovaj lik utjelovili Angelina Jolie 2001. godine te Alicia Vikander 2018. godine.

Foto: IMDB/screenshot

Turner se proslavila ulogom Sanse Stark u svjetski popularnoj seriji 'Igra prijestolja'. Nakon serije glumila je još u filmovima 'X-Men', 'Trust', 'Do Revenge'...

Premiere for the documentary "Chasing Happiness" in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Poznata je i po svojem ljubavnom životu. Prije par godina su se ona i glazbenik Joe Jonas rastali. Svoju su vezu započeli 2016., oženili su se 2019., a imaju i dvoje djece.