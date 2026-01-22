Obavijesti

SVE ZA ULOGU

Nije lako biti Lara Croft! Sophie Turner otkrila: 'Trenirala sam 8 sati dnevno, pet dana u tjednu!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Foto: JAY MAIDMENT

Prime Video najavio je seriju 'Tomb Reider', a ulogu Lare Croft dobila je Sophie Turner. Glumica se proslavila ulogom Sanse Stark u Igri prijestolja, a sada je otkrila kako je bilo na snimanju

Obožavatelje Lare Croft oduševila je vijest prije nekoliko dana da će ovaj kultni lik utjeloviti Sophie Turner (29) u seriji 'Tomb Raider' koja će se prikazivati na streaming servirsu Prime Video. U radijskoj emisiji 'The Julia Cunningham Show' Turner je pričala o svom iskustvu snimanja serije te otkrila kako je bilo poprilično iscrpljujuće, prenosi The New York Post

Foto: JAY MAIDMENT

- Od veljače prošle godine treniram osam sati dnevno, pet dana tjedno. Da, bilo je puno - rekla je Turner i dodala kako je saznala da ima problema s leđima, no i da su joj trebali mjeseci da se dovede u formu. 

- Puno je lakše izgraditi mišiće ako ste nekada u životu vježbali, što ja nisam nikad - rekla je. 

GAMING KLASIK Lara Croft kroz godine: Sve verzije iz igara, od 'špičaste' 1996. sve do novih najava
Za sada se čini kako se njezin trud isplatio - fanovi su ostali oduševljeni kada su Prime objavio prije nekoliko dana 'novu' Laru Croft. 

'Izgleda odlično!', 'Imam vjere da će serija biti baš po mom guštu, ne mogu doći k sebi koliko fenomenalno izgleda', neki su od komentara na društvenim mrežama. Ranije su ovaj lik utjelovili Angelina Jolie 2001. godine te Alicia Vikander 2018. godine. 

Foto: IMDB/screenshot

Turner se proslavila ulogom Sanse Stark u svjetski popularnoj seriji 'Igra prijestolja'. Nakon serije glumila je još u filmovima 'X-Men', 'Trust', 'Do Revenge'...

PRVA FOTKA FOTO Sophie Turner postaje Lara Croft u novom 'Tomb Raideru'
Premiere for the documentary "Chasing Happiness" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Poznata je i po svojem ljubavnom životu. Prije par godina su se ona i glazbenik Joe Jonas rastali. Svoju su vezu započeli 2016., oženili su se 2019., a imaju i dvoje djece. 

