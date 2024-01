Nije Misha jedini: Ovi glazbenici skrivali su svoja lica! Devito od početka karijere ima fantomku

Tajanstveni glazbenik Misha, koji će se natjecati na ovogodišnjoj Dori, na put do Eurosonga planira se uputiti pod maskom i sakriti svoj identitet. Kako nam je otkrio, niti njegovi bližnji ne znaju da će se natjecati.

Činjenica da nitko neće znati kako glazbenik zapravo izgleda zaintrigirala je javnost, ali Misha nije prvi pjevač koji se odlučio sakriti iza maske.

Foto: Privatni album

Sia

Pjevačica Sia svojevremeno je punila top ljestvice pjesmama 'Elastic Heart', 'Cheap Thrills' i ostalima, a svo se to vrijeme skrivala iza dugačkih šiški koje su joj potpuno prekrivale gornji dio lica. Šiške su postale njezin zaštitni znak.

Foto: PA/PIXSELL, IG/Vincenzo Iaquinta

- Pa, to je samo zato da mogu otići u Target i kupiti crijevo ako želim, ili ako ustanovim da mi treba toalet, mogu otići uz cestu i nitko me ne bi pratio s kamera pokušava snimiti - našalila se pjevačica u 'The Ellen Showu' kada ju je voditeljica pitala zašto skriva lice. Ipak, kasnije je otkrila da je zapravo bila riječ o strategiji koja je zaintrigirala publiku.

Nakon godina i godina pod perikom pjevačica se ipak počela pojavljivati u javnosti s otkrivenim licem, no mnogi i dalje pamte Siu po njezinoj neobičnoj frizuri.

Slipknot

Grunge i alternativna glazba i stil odjevanja bili su omiljeni mladoj publici, a grupa Slipknot otišla je 'korak dalje'. Šokirali su svojim nastupima, a još više maskama koje su nosili na svim koncertima i u spotovima. A ideja o maskiranju došla im je sasvim spontano. Nakon što se član benda Shawn Crahan pojavio na jednoj ranoj vježbi s maskom klauna, odlučili su da bi svi trebali slijediti taj primjer, a svaki član nosi masku jedinstvenu za svoju osobnost.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Devito

Jedan od najpopularnijih srpskih trap glazbenika Devito, pravog imena David Ljubenović proslavio se 2019. s pjesmama 'Barbie', 'Uh' i 'Aligatori'. Devito se odmah istaknuo zbog činjenice da je u svakom spotu nosio fantomku. Mijenjao je boje maske, čak ju je ukrašavao šljokicama, ali ju gotovo pa nikada nije skinuo. Na jednom od njegovih koncerata su mu obožavatelji iz prvog reda uspjeli skinuti fantomku, pa su njegove nemaskirane fotografije obišle regiju. Obožavatelji su ga nakon koncenta pitali zašto nije fizički napao osobu koja mu je skinula masku, a on je poručio: 'Zato što ja širim ljubav, a ne mržnju, uživajte'.

Foto: Antonio Ahel

Nipplepeople

Tajanstveni duo Nipplepeople na sceni je još od 2008., a od tada vješto kriju identitet različitim maskama. Zanimljivo kod ovog glazbenog dvojca jest i da ne daju intervjue, a njihove izjave u medijima su vrlo rijetke. U jednom rijetkom intervjuu s početka karijere kao razlog ovakve odluke naveli su ideju prema kojoj “u moru žutila na glazbenoj sceni” žele glazbu staviti u prvi plan i fokusirati svoju publiku upravo na stihove i zvuk.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Daft Punk

Engleski elektronski sastav Daft Punk nakon osnivanja 1997. su odlučili na promotivnim fotografijama prekriti lica naljepnicama. Iako im to nije bilo u planu, nastavili su kriti svoje identitete raznim maskama, a 2000-ih su se odlučili zadržati na robotskim kacigama.

Foto: PA/Pixsell

- Željeli su stvoriti osobe koje su specifičnije i dugoročnije. Imali su ideju da žele biti roboti, koju su željeli uklopiti u formu crtanog filma, te da roboti 'ožive' za novi album - rekli su svojevremeno.