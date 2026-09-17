Nika Fleiss o najnovijoj reklami popularne glumice: 'Super mi je što se Sydney Sweeney skinula'

Nova reklama u kojoj se Sydney Sweeney pojavljuje potpuno gola izazvala je burne reakcije javnosti, a oko kampanje se ponovno otvorilo pitanje seksualizacije žena, a kako je reklama bila sportskog karaktera, mnoge sportašice kritizirale su ovaj potez Sydney Sweeney tvrdeći kako se radi i o seksualizaciji žena u sportu. Dok su je jedni kritizirali, drugi su stali u obranu glumice i njezina prava da sama odlučuje o vlastitom imidžu. Među onima koji u reklami ne vide ništa sporno je i bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss, koja je i sama prije više od desetljeća privukla veliku pažnju javnosti kada je pozirala za Playboy.

Foto: Instagram

- Naravno da sam vidjela tu reklamu. Fotke su odlične. Meni je super što se Sydney skinula i ne vidim nikakav problem u tome. Počastila nas je tim fotografijama jer ima fenomenalno tijelo i prezgodna je - rekla nam je Nika Fleiss.

Sydney Sweeney posljednjih je godina izgradila status jedne od najprepoznatljivijih mladih holivudskih glumica, a njezin izgled i provokativne fotografije često su jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Upravo zbog toga njezino pojavljivanje u ovakvoj kampanji nije prošlo nezapaženo. Za Niku, međutim, nema puno prostora za raspravu.

- Sydney je baš prirodno zgodna cura. Ne znam tko se ne bi skinuo i tako fotografirao, a da izgleda kao ona. Izgleda puno bolje od većine muškaraca koji se isto skinu za neki časopis - nadodala je bivša hrvatska skijašica.

Ipak, ova tema za Niku nije samo nešto što promatra sa strane. I sama je svojevremeno napravila potez koji je izazvao veliku pozornost. Njezino Playboy snimanje ostalo je jedno od zapaženijih izdanja njezine javne karijere, no danas priznaje da, iako ne žali zbog toga što je pozirala za Playboy, fotografije nisu ispale onako kako ih je ona zamišljala.

- Pa ja nisam baš pretjerano zadovoljna samim fotografijama, nisam požalila što sam se fotkala za Playboy, ali nisam baš tako zamislila da će fotografije izgledati - priznala je Nika. Fleiss je nadodala kako se sve odvilo vrlo brzo pa nije imala pretjerano puno prostora.

Foto: Playboy

- To snimanje je se događalo baš brzinski i nisam imala vremena sad tu objašnjavati kako bi ja htjela da to izgleda na kraju. Onda se nismo baš dobro razumjeli tko bi što htio i kako da to izgleda, ali eto. Mogu jedino reći da ne volim te fotografije i da ih ne bi pustila - objasnila je. Fleiss ističe kako nju 2011. godine nije brinula činjenica što će reći javnost, njoj je najvažnija bila njena obitelj.

- Meni je tada nije bilo previše važno mišljenje drugih i mišljenje javnosti. Najvažnije mi je bilo mišljenje moje obitelji, mojih roditelji. Naravno da oni nisu bili presretni i oduševljeni tom mojom idejom. Rekli su mi da ako već idem to napraviti da se barem ne skinem skroz cijela gola - otkrila je.

Za kraj je istaknula kako u današnjem svijetu društvenih mreža, gdje se svakodnevno 'serviraju' eksplicitne i provokativne fotografije, ne vidi problem u reklami koja prikazuje golo žensko tijelo.

- Danas se na društvenim mrežama svi skidaju, izgledali dobro ili ne, stvarno ne vidim problem u tome što se cura koja ima nevjerojatno tijelo i koja je prezgodna, odlučila skinuti za reklamu. Hvala joj na tome da se skinula i da smo imali priliku to vidjeti - rekla je Nika Fleiss.