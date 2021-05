Bivša televizijska voditeljica i glumica Nikolina Pišek (45) gostovala je u zabavnom serijalu 'Fakap' te voditeljicama Miji Kovačić i Idi Prester otkrila zbog čega se posvađala s pjevačicom Severinom Kojić (49).

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, Nikolina je u razgovoru s voditeljicama navela svakakve zanimljive detalje iz svog života koji su do sada bili nepoznati široj javnosti.

Na pitanje je li imala neku neugodnu situaciju s poznatim Hrvatima, Srbima ili strancima, Pišek je odgovorila:

- Ja sam inače pacifist, ali Severina se ljuti na mene jako. U vrijeme njenog razvoda radili smo neku zabavnu emisiju i mi smo se tako zezali. Eto ona je bila tada u tom nekom nezgodnom razdoblju gdje je bila vrlo osjetljiva, što je mogu razumjeti. I uglavnom smo tu držali njenu stranu, međutim došao je jedan trenutak gdje je njezin već sada bivši suprug morao reći svoju stranu priče, što sam ja najavila i što je ona doživjela vrlo osobno. Ona je shvatila da nitko njemu ne smije dati medijski prostor da on nešto kaže. Imale smo poslije jedan razgovor, svađu...

Voditeljice je u svemu tome jako zanimalo tko je koga nazvao.

- Ona mene i svašta mi se nagovorila, ja sam se osjećala pogođeno i vrlo nevino - otkrila je Nikolina.

- Ako može netko slučajno poslati poruku Severini, da slučajno pogleda ili tako nešto - stvarno mi je žao. Stvarno nisam imala nikakvu lošu namjeru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala utjecaj na to hoće li se taj prilog emitirati ili ne. I stvarno suosjećam s tvojom boli u to vrijeme i sada, baš mi je žao - dodala je.

Cijeli video možete pogledati OVDJE.