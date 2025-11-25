Obavijesti

LJUBAVNI LOM

Nikolina Pišek sasvim iskreno priznala: 'Moj život nije onakav kakvog sam zamišljala...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Voditeljica je u podcastu progovorila o svojim najdubljim životnim željama i razočaranjima. Otvoreno je priznala da je godinama maštala o skladnom braku i stabilnoj obitelji, no život ju je usmjerio drugim putem

Poznata voditeljica Nikolina Pišek dirnula je mnoge gorko-slatkim priznanjem tijekom gostovanja u podcastu Bez pardona s Idom, koji vodi Ida Prester. U jednom vrlo emotivnom trenutku priznala je da je dugo sanjala drugačiji život — onaj s velikom ljubavlju, stabilnom obitelji i dugotrajnim brakom.  

Foto: RTL

Izgovarajući te riječi, Nikolina je rekla:“Ja sam zapravo htjela biti sve ono što Sandra je. Ja sam htjela slušati Rahmanjinova sa svojim suprugom, ja sam htjela imati sretnu obitelj, ja sam htjela biti dugo u braku, ja sam isto zaljubljena u ljubav.”  

Međutim, prema njenim riječima, stvarnost ju je demantirala. Dodala je da se prije četiri godine našla na životnoj prekretnici te da stvari nisu ispale kako je zamišljala:“Mene je život demantirao, … ja sam se prije jedno četiri godine gotovo našla na jednoj životnoj prekretnici … i stvarno se ne nalazim u poziciji na kojoj sam željela biti u ovim godinama.”  

Foto: Instagram

Tijekom razgovora, emocije su se naglo rasplamsale — Nikolina nije uspjela dovršiti misao jer su je sugovornice (Sandra Bagarić i Ida Prester) potaknule zagrljajem, ističući koliko je njena iskrenost rijetka i dirljiva.  

Svojim je priznanjem pokazala koliko su joj prioriteti u prošlosti bili tradicionalni i romantični snovi o stabilnoj obitelji i snažnoj ljubavi — ali i kako je život donio izazove koji su te snove promijenili.

