Nikša je osvojio 40 bodova zbog dirljive životne priče: 'Za sve što je napravio i što čini - ocjena 10'

Splićanin Nikša Džanko ugostio je protukandidate trećeg dana splitskog tjedna 'Večere za 5'. Ovaj humanitarac je predsjednik udruge 'Snaga vjere', pomaže ovisnicima, beskućnicima, a o vlastitoj borbi s ovisnošću napisao je i knjigu. Kuha besplatne obroke za najugroženije skupine društva, a u 'Večeru za 5' prijavio se i kako bi promovirao rad svoje udruge. U tome je uspio, a od svojih protukandidatkinja dobio maksimalnih 40 bodova!

- Sve mi se svidjelo, nemam nikakvog prigovora - otkrila je Blaženka.

Istu ocjenu domaćinu je dala i Anka.

- Svidjelo mi se kako nas je dočekao, pripremio predjelo, glavno jelo i desert, možda bih nijansu promijenila, ali za sve što je napravio i što čini, moja ocjena je 10.

Jelena je desetku dala zbog njegove udruge, a desetku je dala i Mladena:

- Sve super, mislim da je zaslužio desetku.

Pripravu večere Nikša je započeo radom na glavnom jelu - ukusnoj pašticadi koju je nazvao 'Oprost', a poslužio ju je uz njoke. 'Vjeru i pokajanje' Nikša je spremao za predjelo, a iza tog naziva skrivala se hobotnica na salatu. Dok se hobotnica kuhala, Nikša se hitro bacio na desert - čokoladnu tortu koju je nazvao 'Ljubav i mir'.

Ekipu je Nikša dočekao u prostorijama svoje udruge 'Snaga vjere', a ponudio im je prigodne aperitive. Damama je ponudio domaću višnjevaču i domaću orahovicu. Uz preporuke za višnjevaču, ekipa je nazdravila!

- Doček je bio spektakularan, u stilu našeg dragog Nikše, očekivano - otkrila je Anka.

- Višnjevaču sam uzela, malo višnjevače, ne mogu je ni po čemu istaknuti, bila je ok - komentirala je Mladena aperitiv.

Ekipa je nakon aperitiva sjela za predjelo. Hobotnica na salatu prvo je jelo koje je Nikša servirao damama. Prije predjela, ekipa se pomolila, a potom je uslijedilo komentiranje hobotnice.

- Mekana je skroz - komentirala je Jelena.

- Nedostajalo mi je soli, lakše je dodati, sve u svemu - bilo je dobro - dodala je.

- Predjelo je bilo fenomenalno, prvi put sam to jela i svidjelo mi se - zaključila je Blaženka.

'Oprost' je stigao u obliku glavnog jela - razvikane pašticade.

- Izgled glavnog jela je bio onako, ništa posebno - komentirala je Anka pašticadu.

- Meso je bilo suho, umak je bio neloš, no nedostajalo je mariniranja u vinskom octu, da je to napravio, osjetilo bi se. No, i bez toga nije bilo loše - dodala je.

- Pašticada je ostala malo tvrda, voljela bih da je mekša bila - ocijenila je, pak, Mladena.

Za kraj - Nikša je poslužio 'Ljubav i mir', čokoladnu tortu. Domaćinu je to drugi put u životu da radi tortu.

- Izgled deserta je bio onako, prosječan - komentirala je izgled torte Anka.

- Okus deserta mi se svidio, volim kolače i svidjelo mi se - dodala je Blaženka.

Mladena je također pohvalila okus torte. Ekipi je za kraj Nikša udijelio poklone.

- Jako mi se svidio poklon, rado ću pročitati što je sve sročio u svojoj knjizi - komentirala je Mladena.

Nikša je ekipi za iznenađenje pustio pjesmu i pozvao dame da zapjevaju. Večera je došla kraju u veselom tonu!