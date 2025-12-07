Nina Badrić i dama koju rijetko viđamo: Njihovo zajedničko izdanje privuklo je mnoge poglede!

Nina Badrić uoči svog koncerta u Varaždinu odlučila je iskoristiti dan za kratko druženje, a njezin posjet restoranu obitelji Dalić odmah je privukao pažnju. Ondje je susrela Davorku Dalić, suprugu hrvatskog izbornika, pa je njihova zajednička fotografija u trenu postala hit na društvenim mrežama.

Na fotografiji koja se brzo proširila, Nina i Davorka poziraju nasmiješene i opuštene. Nina je bila u udobnoj zimskoj kombinaciji, dok je Davorka blistala u jednostavnom, elegantnom izdanju.

U samo sat vremena objava je prikupila preko tisuću lajkova i brojne pozitivne komentare.

A razlog zašto je ova fotka toliko privukla pažnju vrlo je jednostavan: Davorka se izuzetno rijetko pojavljuje u javnosti. Iako je supruga jednog od najpoznatijih hrvatskih sportskih izbornika, godinama izbjegava medije i vodi miran, povučen život. Zna se tek da je sa Zlatkom u dugom, stabilnom braku i da imaju dvojicu sinova, Tonija i Brunu.

Foto: Instagram

Zato je svaki njezin izlazak iz privatnosti za mnoge pravo iznenađenje — a kad se još dogodi i u društvu jedne od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, jasno je da će fotografija „planuti“ po internetu.

Pratitelji su ispod objave nizali komplimente i za Ninu i za Davorku, a mnogi su istaknuli kako je lijepo napokon vidjeti Davorku u ovako spontanom trenutku.