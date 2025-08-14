Obavijesti

Show

Komentari 1
U VODICAMA

Severina se prisjetila posebnog komplimenta Đorđa Balaševića: 'Tada sam maturirala drugi put'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Severina se prisjetila posebnog komplimenta Đorđa Balaševića: 'Tada sam maturirala drugi put'
17
Foto: kontraformalni/La Playa

Severina održala spektakularni koncert u Vodicama, gdje je u srebrnom kostimu nizala hitove. Prisjetila se Đorđa Balaševića kojem je 2001. bila gost na koncertu, a zapjevala je i novu pjesmu 'Pumpaj, Seve brate'...

Vodice su u srijedu navečer bile epicentar zabave i mjesto u kojem se tražila ulaznica više. Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, rasplamsala je masu obožavatelja u rekordno ispunjenom poznatom klubu La Playa. Na pozornici pod zvjezdanim nebom je zablistala u srebrnom kostimu, a energijom i karizmom osvojila je publiku od prvog takta.

Foto: kontraformalni/La Playa

Nizala je mega hitove poput 'Brad Pitt', 'Italiana' i 'Moja štikla', a izvela je i svoj najnoviji singl 'Pumpaj, Seve brate'. Iz svakog kutka La Playe orili su se glasovi oduševljene publike koja je uglas pjevala s omiljenom zvijezdom. Klubom se širila zarazno dobra energija, a plesni podij postao je najrasplesanije mjesto te večeri na cijelom Jadranu.

VRUĆA LJETNA IZDANJA FOTO Tko bi im toliko dao! One imaju preko 50 godina, a tange i bikiniji im savršeno pristaju...
FOTO Tko bi im toliko dao! One imaju preko 50 godina, a tange i bikiniji im savršeno pristaju...

'Dobra večer, La Playa, dobra večer, Vodice! Moje ime je Severina. Veliki pljesak za organizatore, jako mi je drago što sam večeras ovdje s vama,' poručila je pop ikona.

Foto: kontraformalni/La Playa

S jednakom strašću izvodila je brze pjesme i emotivne balade. Poseban trenutak večeri bila je izvedba legendarne 'Prijateljice', koju je posvetila prerano preminuloj prijateljici iz školskih klupa.

BEZ DLAKE NA JEZIKU Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'
Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'

'Moram vam priznati, prije dva dana imala sam 35 godina mature. Jedna osoba nije bila tamo… Moja prijateljica Marica koja je poginula. Ovo je pjesma koju sam napisala za nju. Bila je najljepša djevojka koju sam ikad vidjela', emotivno je ispričala Severina.

GODINE? MA, TO JE SAMO BROJ Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...
Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...

Prisjetila se i velikog Đorđa Balaševića.

Foto: kontraformalni/La Playa

'Meni je najveći kompliment bio kad sam 2001. godine bila gost Đorđu Balaševiću, a on je rekao da mu je ovo moja najdraža pjesma. Tada sam maturirala drugi put', rekla je i zapjevala 'Ja samo pjevam'.

OPET OŠTRO VIDEO ‘Pumpaj, Seve brate!’ Severina izbacila ljetni hit s jasnom porukom muškarcima
VIDEO ‘Pumpaj, Seve brate!’ Severina izbacila ljetni hit s jasnom porukom muškarcima

'Želim vam zdravlja, sreće i ljubavi, puno putovanja i da živite jedan lijep, normalan život. Želim vam i da svaku večer budete veseli kao večeras. I imam još jednu želju. Nemojte me zaboraviti', poručila je na kraju dvosatnog spektakla.

Foto: kontraformalni/La Playa

Nakon rekordnog koncerta splitske zvijezde, u La Playu večeras stiže regionalno popularni Relja, u petak je na rasporedu Ivan Zak, dok će u subotu publiku zabavljati kralj zabave Jole, a 19. kolovoza na pozornicu se penju glazbene senzacije Peki i Hiljson Mandela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'
UŽIVAJU U LONDONU

FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'

Influencerica posljednjih dana objavljuje fotke i videe iz Londona, ali pratitelje je posebno zaintrigirao prsten na njezinoj ruci
FOTO Kad slavni ulože na obali! Mandžukić, Indira, Lovren i cijene od kojih se vrti u glavi
LUKSUZ KOJI SE PAMTI

FOTO Kad slavni ulože na obali! Mandžukić, Indira, Lovren i cijene od kojih se vrti u glavi

Kad skinu scensku šminku ili objese kopačke o klin, naši poznati ne miruju. Neki mikrofon zamijene ključevima od apartmana, drugi kopačke zamijene bazenom u luksuznoj vili. Od Dalmacije do Istre, od boutique hotela do kućnog kina s pogledom na more, hrvatski turizam postao je njihova nova igračka, ali i ozbiljan biznis
Komplimenti pljušte! Barbara Kolar zablistala u Opatiji: 'Opet smršavila, baš si nam zgodna'
TIRKIZNA ČAROLIJA

Komplimenti pljušte! Barbara Kolar zablistala u Opatiji: 'Opet smršavila, baš si nam zgodna'

Voditeljica je ovih dana s prijateljicom Vivianom uživala u Opatiji, odakle je dijelila fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025