S IVANOM JE OBNOVILA VEZU

Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 3 min
Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'
20
Sarajevo: Jelena Rozga nastupila na otvaranju Summertime Madness festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jelena Rozga za srpske medije ispričala je kako je s Ivanom bila i prije 10 godina, ali i da već neko vrijeme razmišlja o jednoj vjenčanici. No, unatoč svemu, s Tončijem Huljićem i dalje ima poslovni odnos...

Iako često dobiva komplimente na račun izgleda, a posebno svojih nogu, Jelena Rozga priznaje da joj oni nisu od presudne važnosti. Kako kaže, najbitnije joj je da se ona osjeća zadovoljno.

- Nisam opterećena kad netko napiše nešto ružno o mojim nogama, one su baletske, posljedica 12 godina baleta. Bitno mi je da se dobro osjećam u svojoj koži, a što će netko prokomentirati, to mi nije važno - istaknula je pjevačica za srpski Blic.

Sarajevo: Jelena Rozga održala kocert u Zetri
Sarajevo: Jelena Rozga održala kocert u Zetri | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Već gotovo dva desetljeća ne izlaže se suncu jer ima izuzetno osjetljivu kožu.

- Odmah izgorim i onda me peče i stvaraju se problemi. Zato sam odlučila da se neću sunčati, nego ću ostati ovako lijepo bijela. Pazim na kožu, ona je tanka i osjetljiva, sva sam prozirna, odlazim na tretmane i puno se njegujem kod kuće. Uživam stavljati kreme, ulja i maske na lice jer se nakon toga dobro osjećam - otkrila je Jelena.

Na temu estetskih zahvata naglasila je da je umjerenost ključ.

- Sve što je umjereno je lijepo. Kada vidim prelijepe djevojke s divnim crtama lica, ne razumijem zašto se unište s onim velikim usnama. Čak mogu reći, ne da nije lijepo, nego da je nakaradno. Stvarno ne trebaju biti kao ona cura s Instagrama koju vide, lijepe su prirodno i ne trebaju se uništavati - navela je.

Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža"
Zagreb: Nastup Jelene Rozge na dodjeli medijske nagrade "Večernjakova ruža" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je na sceni uvijek dotjerana, privatno vodi opušten život.

- Ako nisam na sceni, ne sređujem se, što bih se sređivala. Ja sam ti jednostavna. Živim u kvartu gdje me svi znaju, godinama sam tu, prošećem svog psa, opuštena u tenisicama i laganoj odjeći bez šminke. Obično sam s nekim repićem pa izgledam kao neko dijete - kazala je pjevačica kroz smijeh.

Veliku pažnju izazvalo je i njezino pomirenje s Ivanom Huljićem, sinom Tončija Huljića. Ona i Ivan bili su u vezi i prije deset godina, a da su si dali drugu šansu, otkrili su susjedi. Ali, pjevačica im ne zamjera.

Foto: Nel Pavletić/24sata

- Ne ljutim se na susjede što su otkrili moju vezu s Ivanom. Možda bih i ja rekla da sam nekoga vidjela. Nije da smo se mi skrivali. Samo ja ne volim pričati privatno o tome, volim to čuvati za sebe, volim živjeti što mirnije. Ne volim stalno iskakati, nikad nisam bila takva i 30 godina funkcioniram tako pa ne bih htjela to mijenjati - rekla je Jelena.

- Naša ljubav je uvijek bila tu, duboko u srcu. Samo su neke druge okolnosti bile prisutne pa smo se malo razdvojili, a sada smo ponovno zajedno i nikad sretniji - dodala je o vezi s Ivanom.

Iako se ne čuju svadbena zvona kod poznate pjevačice, Jelena priznaje da već neko vrijeme gleda vjenčanicu koja joj se jako sviđa.

- Ranije bih ti rekla da volim jednostavan bijeli saten. Sada mi se sviđa vjenčanica iz filma 'And just like that', koju nosi Carrie Bradshaw, a kreirala ju je Vivienne Westwood. Zasigurno je to jedna od najljepših vjenčanica koje sam vidjela. Međutim, ona nije bila sretna pa sam pomislila, neću onda ni ja - objasnila je Rozga.

Govoreći o poslovnoj strani, otkrila je da se njezin odnos s Tončijem Huljićem nije promijenio.

Tonči Huljić u Zagrebu predstavio vlastitu liniju rakija i likera, nastalu u suradnji s Maraskom
Tonči Huljić u Zagrebu predstavio vlastitu liniju rakija i likera, nastalu u suradnji s Maraskom | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Ja sam odgovorna i disciplinirana kada je posao u pitanju, tu nema odstupanja. To je ruska baletna škola koja me tome naučila. Privatno, ako mi se ukaže prilika, ponekad budem razmažena. S Tončijem Huljićem se ništa nije promijenilo, i dalje jednako surađujemo, jedino što sada dok ručamo pričamo o pjesmama i na licu mjesta prolazimo kroz tekst. Tako funkcioniramo zadnjih 30 godina, tako je i danas. Ništa se nije promijenilo i ne zove me snaha, nego samo Jelena - zaključila je Jelena koja planira objaviti svoje prepoznatljive pjesme u akustičnoj verziji. 

