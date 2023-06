Nina Morić o prošlosti: Ona nas ne proganja. Mi smo opsjednuti jer nas je netko tamo povrijedio

Prošlost nas ne proganja. Ne bi nas znala niti prepoznati, započela je zagrebačka manekenka Nina Morić (46), koja godinama živi u Milanu.

Na društvenoj mreži Instagram podijelila je svoje razmišljanje o prošlosti.

- Mi smo ti koji opsjedamo prošlost. I činimo to kako bismo ponovno vidjeli ljude koji nam nedostaju ili su nas povrijedili i stvari koje su nam nedostajale u vezi njih - napisala je.

Manekenka koja se 2009. proslavila ulogom u spotu Rickyja Martina i imala uspješnu inozemnu karijeru, otkrila nam je ranije da ju moda trenutačno ne zanima. Sada se posvetila slikanju.

Prisjetimo se, nedavno se po talijanskim medijima razvukla i priča oko sina Carlosa Marije (20) i bivšeg supruga, kralja paparazza, Fabrizija Corone (49). Pisalo se da je Nina 2022. ukrala, između ostalog, 50.000 eura iz Coronina stana, a da je sin svemu bio i svjedok.

- Uvijek neke gluposti. Učim se štititi od svega toga. Jedina je istina to da ljudi govore o stvarima koje više ne postoje. Ne postoje. To je tužno - zaključila je Nina.

Ranije nam je otkrila i da ju više ne pogađaju skandali.

- Ljudi ne žele vidjeti pravu mene. Ako netko govori da sam dr*lja ili ne znam što, to ih puno više zanima. Ako ljudi misle da sam dr*lja, ako ih to veseli, neka tako i misle. Ja znam koliko vrijedim i to ću štititi. Napravila sam 'upgrade'. Ljudi zaboravljaju da sam ja Hrvatica, misle da ne volim Hrvatsku. Nikad se nisam deklarirala kao Talijanka. Volim svoju zemlju, korijene i narod. Zaljubljena sam u Hrvatsku, tamo su moji ljudi - govori manekenka.