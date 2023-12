Nina u problemima, naljutila je druge: 'To nije fer prema nama, ispadamo budale! Nije u redu...'

Dosta sam slaba i imam osjećaj da ovo iz dana u dan sve više crpi energiju iz mene, rekla je Nina kojoj je jako žao što je morala odustati od izazova, no nije imala snage, a i jako joj je mučno od većine hrane koju bi trebala jesti.

- Samo mi odgovaraju juhe pa si stalno kuham povrtne, pileće, riblje i tako svaki dan. Ovaj ciklus jedem samo juhe - objasnila je Nina.

Foto: RTL

I Dajana i Jure razgovarali su tome zašto je Jure odustao od izazova, prehrani i onima koji se pridržavaju savjeta trenera i nutricionista

- Poslušao sam savjet trenera koji su mi rekli da prestanem s vježbom kad osjetim bolove u leđima - objasnio je Dajani, a potom su nastavili o Nini.

- Smanjila si je kalorije samoinicijativno, ne trenira i sad ne sudjeluje u izazovu - komentirala je Dajana dok je Juru zanimalo tko je to njoj dopustio. Primjerice, Silviji je nutricionistica složila novi jelovnik zato što ne može vježbati pa Juru smeta što Nina sama odlučuje što će pojesti jer smatra da to nije fer.

Foto: RTL

- Gladuje iz straha što ne može trenirati - rekao je Jure, a s njim se složila i Dajana.

- Jedva čekam rezultate ove vage!

- Ako ona na kraju ove vage skine više od mene, sljedeći ću ciklus samo vodu piti. Neću uopće trunku hrane unijeti u sebe, samo ću živjeti na vodi - bio je jasan Jure, a Dajana dodala: "To nije fer prema ostalima. Dovodi se u pitanje i naše zalaganje i naš trud, ispadamo svi budale. Malo mi je to sve rubno i nije mi to u redu."

Foto: RTL

Naposljetku su odlučili odraditi posljednji trening prije vaganja i na to uložiti svoju energiju. Pred natjecateljima je još jedan trening prije vaganja, žuta linija ugrozit će tri najgora rezultata, a dodatna motivacija svima će biti Zuzana Filipaš, Željka Mateša i Josip Čapo - kandidati šeste sezone 'Života na vagi' koji će s natjecateljima podijeliti svoja iskustva.

Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' u 20.15 na RTL-u!