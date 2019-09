'Nisam mislila da ću zavoljeti u realityju, ali život piše priče...'

U svojoj biti, definicijom, reality show se bavi životom “običnih” ljudi, a najčešće je to i neko natjecanje zbog kojeg dobivaju nagradu. Kandidati koji sudjeluju privatnost izbacuju pred tisućama ne bi li dobili komadić slave. No koliko se god dio publike grozio nad zadiranjem u intimu, drugima je show promijenio život. Pronašli su ljubav, koja je, očito je, bila jača i od kamera i od javnosti, ogolili su emocije. I nije riječ samo o emisijama poput “Ljubav je na selu” ili “Gospodin Savršeni”, kojima je cilj pronaći ljubav. Znamo za brakove i iz “Big Brothera”, gdje su stranci zatvoreni u izolaciji. No ljubav pronađe put.

Hana Rodić (22) i Goran Jurenec (39) zaljubili su se u showu “Gospodin savršeni”.

Zbog čega ste odlučili ljubav tražiti preko televizijskog showa?

Goran: Putovao sam i radio diljem svijeta pa sam tako surađivao i s televizijom. U Njemačkoj sam odbio biti Gospodin Savršeni, a nakon nekoliko godina ponovno sam dobio poziv za taj show, samo u Hrvatskoj. Pomislio sam to je sudbina i odlučio prihvatiti poziv.

Hana: Bit ću iskrena, nisam tražila ljubav nego novo iskustvo. Mogla sam pronaći ljubav izvan realityja, ali više sam bila koncentrirana na karijeru.

Foto: RTL

Jeste li “maštali” o ljubavi ili slavi?

Hana: Nisam maštala ni o ljubavi ni o slavi. Željela sam promijeniti posao i vratiti se šminkanju, ali dobila sam puno, dobila sam ljubav i karijeru.

Goran: Ne bih rekao da sam maštao o slavi ili ljubavi, sve sam prepustio da se spontano odvija.

Foto: Instagram

U showu si odabrao Ivu za partnericu, ali nakon toga je ipak tvoje srce osvojila Hana. Kako?

Goran: Svijet ispred kamere je jedno, realnost drugo. Kad smo počeli provoditi vrijeme zajedno, shvatili smo da nismo jedno za drugo. Nema drame ili laži. Nakon što smo Iva i ja završili priču, javio sam se Hani jer me nešto vuklo k njoj.

Hana: Goran je odabrao drugu djevojku te je možda ona osvojila kraj uz vatromet i ruže, ali ja sam osvojila njegovo srce i početak predivne ljubavne priče.

S obzirom na to da snimanje i emitiranje ne idu u isto vrijeme, je li vas bilo strah da vas netko ne “uhvati”. Da se ne pročuje da ste u vezi? Kako ste se skrivali?

Hana: Nismo se skrivali, sve je išlo svojim tijekom.

Goran: Nismo se skrivali da nas ne uhvate. Svi su znali da smo zajedno kad je bio pravi trenutak za to.

Foto: Instagram

Koliko se spoj razlikuje ispred kamera i bez kamera?

Goran: Velika je razlika kad nema kamera jer možeš biti opušteniji i otvoreniji.

Hana: Volim kamere, ali ovo je jedna od situacija kad više volim privatnost. Pred kamerama nestane ta opuštenost i spontanost.

Susrećete li se s predrasudama s obzirom na to da si djevojku pronašao u realityju?

Hana: U početku je bilo jako puno predrasuda, ali to se s vremenom smanjilo.

Goran: Ne susrećem se s predrasudama, iskreno, nisam to ni očekivao, jer smatram da nema razlike da smo se, primjerice, upoznali online ili preko prijatelja.

Foto: Privatni album

Koje su prednosti/nedostaci ljubavi u realityju?

Goran: Prednost je što skupa proživljavate nešto što rijetko tko ima priliku, a nedostatak je što ne možeš znati što osoba želi.

Hana: Prednost je što je sve nekako ubrzano i imate priliku skupa proživjeti nešto što ćete pamtiti cijeli život. Naravno, ima tu nekih nedostataka kao što je privatnost, ali bili smo spremni na to.

Već godinu dana ste u vezi. Jesu li prijatelji/obitelj vjerovali u vas?

Hana: Sjećam se kao da sam jučer hodala u onoj crvenoj toaleti i upustila se u avanturu života. Moji su nas najbliži podržali.

Goran: Jako brzo je prošlo tih godinu dana. Ne razmišljam o tome što misli okolina, ali obitelj mi je uvijek bila potpora.

Foto: Instagram

Jeste li mogli zamisliti da ćete biti u ozbiljnoj vezi s osobom koju ste upoznali u showu?

Goran: Mogao sam zamisliti, zašto ne?

Hana: Nisam vjerovala u ljubav ispred kamera, a kamoli da ću imati ozbiljnu vezu s osobom iz nekog realityja, sve dok mi se to nije ostvarilo. Život piše priče.

Smeta li vas što ljudi često komentiraju da je vaša ljubav režirana?

- U početku mi je smetalo, ali sam brzo shvatila da slijepom ne možeš pokazati boje.

