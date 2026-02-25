Obavijesti

OSVOJILA 69 BODOVA

Nisu svi zadovoljni ocjenama koje je dobila Nataša u Večeri za 5: 'Pa ona se stvarno potrudila!'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL/Canva

Drugog dana 'Večere za 5' kuhala je Nataša koja je ukupno osvojila 69 bodova, a gledatelji smatraju kako je trebala dobiti znatno više

Varaždinka Nataša ugostila je Lukreciju, Marka, Petra i Mahira drugi dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5'. Za pripremljena jela osvojila je 33 boda, a za atmosferu 36 pa je s ukupno osvojenih 69 bodova zasjela na drugo mjesto ovotjedne ljestvice.

Nataša je za hranu dobila sedam bodova od Lukrecije, osam od Mahira, devet od Petra te deset od Marka, a za atmosferu osam od Mahira, devet od Lukrecije i Petra te deset od Marka. Tako se, s osvojenih 69 bodova, Nataša se smjestila točno bod ispod Mahira koji je za svoju večeru u ponedjeljak osvojio 70 bodova.

Foto: RTL

Domaćica je svojim gostima pripremala predjelo 'Dobro mi došel prijatel', glavno jelo 'Reci mi brate' te desert 'Adrijanin šapat'.

Lukrecia se nakon glavnog jela odlučila baciti u bazen, a ubrzo joj se pridružio Petar. „Ne znam jesam li šokirala goste i sve ostale, ali to sam jednostavno ja, meni je bilo vruće i ja sam se htjela baciti u bazen“, iskreno je rekla Lukrecia.

Gledatelji na društvenim mrežama nakon sinoćnje epizode nisu krili razočaranje ocjenama koje je Nataša dobila za svoju večeru.

"Nefer ocjene, ovo je bilo za čistu 10", "Sve pohvale za Natašu od jela ambijenta i atmosfere sve za 10 +,a ove ocjene su me iznenadile jer se stvarno potrudila", pisali su neki gledatelji.

Foto: RTL

"Zaista se potrudila, ali ocjene su me iznenadile", "Za njezin trud nije bilo prigovora samo bi trebale biti pohvale..10 odnosno 40 ukupno..", glase komentari.

Ipak, zvijezda večeri bila je Lukrecia, pa se dio komentara odnosio i na njeno kupanje u bazenu.

"Najviše se zabavlja, a najmanju ocjenu daje, antipatična" I "Samo veselo", pisali su gledatelji na društvenim mrežama.

Foto: RTL/screenshot

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

