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SVESTRANA NIVES

Nives Celzijus otkrila ljubavni status: 'Postoje neke simpatije'

Piše Maša Mai Čigir,
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Nives Celzijus otkrila ljubavni status: 'Postoje neke simpatije'
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Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
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Nives Celzijus će gledatelji moći gledati u novoj seriji, ima novu pjesmu i spot, a otkrila je i kakav joj je ljubavni status

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Svestrana Nives Celzijus nedavno je u intervjuu za In Magazin pričala o novim poglavljima u životu, kupila je građevinsko zemljište, dotakla se i novog spota u kojemu je atraktivnija no ikada, a otkrila je i kako kod nje stoje stvari na ljubavnom planu.

- Bar na jedno pet spotova sam rekla ovo je najseksi, najbrutalniji moj spot ikad.Međutim sad fakat to moram potvrditi. Mislim da sam ovog puta stvarno nadmašila samu sebe - rekla je Nives ekipi In Magazina na početku razgovora.

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Foto: Dominik Brlečić, Privatni album

Nives autorski potpisuje glazbu i tekst nove pjesme 'Bestijalno', a kako kaže inspiraciju crpi iz svakodnevice, stoga izgleda kako u njenom ljubavnom životu ipak nije sve tako monotono i dosadno kako već godinama govori.

- No dobro, ipak najčešće u toj kreativnoj inspiraciji na mene djeluju muškarci u životu - otkrila je Nives.

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- Pa nije toliko suhoparno kako zna biti. Postoje neke simpatije, ali ništa konkretno za sad - nadodala je.

Foto: Video Stills

Gledatelji će zgodnu Nives uskoro moći gledati i na malim ekranima. Ona je, naime, dobila ulogu u novoj seriji Nove TV 'Slučajna obitelj' gdje će utjeloviti lik načelnice Lade Bilić. 

- Snažna, dominantna žena koja zna šta hoće i hrabro korača do svog cilja. Onako zadivljuje me, voljela bi na momente kada igram tu ulogu, da se pomislim da bi voljela da imam to samopouzdanje, tu aroganciju - ističe Nives.

Foto: Instagram

Iako djeluje neustrašivo, Nives je otkrila kako je ipak imala tremu na setu serije, a pogotovo pred velikim glumačkim zvijezdama koje imaju dugogodišnje iskustvo.

- Recimo sa Štrljićem ili Despotom mogu reći da su mi se glasnice tresle dok sam izgovarala replike. Nije mi bilo lako - priznala je Nives.

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Nives trenutno briljira na svakom području, od nove uloge do nove pjesme i spota, a otkrila je kako je kupila i zemljište nedaleko od Zagreba na kojemu planira graditi kuću!

- To što želim privatno već intenzivno radim na tome, radim malo na nekoj izolaciji, tako da sam kupila zemlju malo u okolici Zagreba. I mislim da ću sad kroz neki period kad završim sa snimanjem, kada se budem malo aktivnije mogla baviti time, krenut sa gradnjom kuće - otkrila je.

Foto: Dominik Brlečić, Privatni album

Kako je poznato da je potražnja za majstorima velika i da ih nedostaje, Nives je odlučila stvar uzeti u svoje ruke te je tako uposlila sina i bivšeg supruga Dinu.

- Poslala sam sina, to jest sad šaljem, i Dinu i sina na tečaj za keramičare, jer smo odustali, već nam je muka od svih keramičara s kojima smo imali posla - rekla je.

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