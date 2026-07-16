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O LJUBAVI I DJECI

Nives Celzijus potpuno iskreno: Zbog ovoga biram biti sama

Piše Magdalena Mucić,
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Nives Celzijus potpuno iskreno: Zbog ovoga biram biti sama
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Foto: Instagram
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Pjevačica, spisateljica i influencerica kazala je kako je dobro odabrala oca svoje djece te da se njihov odnos temelji na poštovanju. Oboma su im na prvom mjestu Leon i Taisha koja je nedavno javno pohvalila i maćehu

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Pjevačica, spisateljica i glumica, Nives Celzijus već 30 godina privlači pozornost javnosti, kako zbog svoje karijere, tako i zbog privatnog života. Iako su se Nives i bivši suprug Dino Drpić davno razišli, pjevačica je za Show Buzz kazala kako njeguju odnos temeljen na poštovanju i zajedničkoj brizi za djecu. 

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- Meni je oduvijek bilo prirodno da netko tko ti je obilježio važan dio života, a pogotovo netko tko je i otac tvoje djece, ostane važna figura u životu bez obzira na promjenu okolnosti. Naravno, to dolazi u obzir samo ako ste to partnerstvo dijelili s razumnom i moralno ispravnom osobom koja umije utišati i zanemariti vlastiti ego. Sva sreća, dobro sam birala partnera i oca svoje djece i oboma nam je prvenstveno bilo u interesu zaštititi osjećaje djece i pružiti im mir i ljubav - kazala je Nives. Njena kćer Taisha, koju ima s iz braka s bivšim nogometašem, objavila je nedavno fotografiju s roditeljima i očevom novom djevojkom Ines Katarinom Sušom uz poruku da je o ovakovom zajedništvu 'mogla samo sanjati' i kako je njena maćeha nježna i brižna. Nives priznaje da je upravo tada još jednom osvijestila koje su vrijednosti nastojali prenijeti svojoj djeci.

- Naravno da je svakome od nas roditeljstvo najvažnija uloga i upravo zbog njezine važnosti konstantno je preispitujemo i analiziramo. Najlakše pronalazimo greške i manjkavosti i uvijek vjerujemo da smo to mogli i bolje. Ali ono u što sam sigurna jest da sam im usadila osjećaj empatije, tolerancije, poštovanja i razumijevanja - kazala je Nives o odgoju kćeri i sina Leonea. Za očuvanje dobrih odnosa potrebno je, smatra Nives, mnogo više od dobre volje. 

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- Razumijevanje, tolerancija, poštovanje i ljubav. Potrebne su brojne žrtve i ulaganja da bi stvorio i zadržao takav odnos. No kada si posložiš da je netko tvoja važna životna figura, koju ne želiš izgubiti, onda se i ponašaš u skladu s tim - kazala je. Što se tiče vlastitog ljubavnog života, Nives je kazala kako ne pristaje na ništa manje od kombinacije filmske ljubavi i one koja donosi mir, poštovanje i sigurnost, a dobro zna i na što više nikad ne bi pristala u vezi. 

- Postoji previše toga što danas ne bih tolerirala, valjda zato i biram da sam sama. Danas previše volim i vrednujem sebe da bih pristala na manje od onoga što zaslužujem - zaključila je Nives. Što se tiče karijere, najveća su joj nagrada simpatije publike koja ju voli zbog njenog karaktera, no ostala joj je još jedna neispunjena želja, a to je da se ozbiljnije posveti glumi.  

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- Voljela bih se okušati i u filmu. Općenito bih se voljela još intenzivnije posvetiti glumi, iako je i dosad bilo prilično intenzivno s obzirom na to da od Čiste ljubavi kontinuirano snimam velike televizijske projekte s minimalnim pauzama. Budući da sam dosta kasno krenula s glumom i aktivno joj se posvetila tek posljednjih deset godina, želim se okušati u još mnogo različitih uloga - zaključila je. 

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