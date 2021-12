Oh, hej, napisala je kratko uz novu 'vruću' fotografiju na svom Instagram profilu influencerica Nives Celzijus (39).

Naime, atraktivna Nives odlučila je u utorak navečer razveseliti svoje vjerne obožavatelje. Na Instagram storyu te je tim povodom objavila i fotku u donjem rublju.

Influencerica je na fotki pozirala pokraj bijelog zida u svom domu dok je na sebi imala crni čipkasti grudnjak i gaćice iste boje i kroja.

Zavodljivi pogled i bujne obline zasigurno su oduševili mnoge.

Neki obožavatelji sada najvjerojatnije i očekuju nastavak 'vrućih storyja' u danima koji slijede...

Podsjetimo, Celzijus se nedavno pridružila Miji Kovačić i Idi Prester u novoj epizodi zabavnog serijala 'Fakap' te je ispričala neke zanimljive, dosad nepoznate situacije iz svoga života.

Pred kamerama je tako ispričala sve o jednom poljupcu kojeg je ocijenila kao najodvratnijeg ikad.

- On me dočekao i mi smo se poljubili, znači to je bio najgori poljubac ikad - rekla je Nives u emisiji.