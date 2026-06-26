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Nives Celzijus: 'Vjerujem u Vatrene, opet ćemo daleko...'

Piše Davor Lugarić,
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Nives Celzijus: 'Vjerujem u Vatrene, opet ćemo daleko...'
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Foto: Šime Eškinja

Ove godine, nažalost, nema vremena snimiti neki novi serijal u kockicama, ali Nives je uvijek spremna. Sjetila se fotografija koje je snimila prije 15 godina

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Godinama prati reprezentaciju, veseli se njenim pobjedama, medaljama, vatrena je navijačica. Riječ je o Nives Celzijus, koja je nekoliko puta imala i posebne fotografije, a samo kako bi podržala naše 'vatrene'. Sjećamo se kako je pozirala na velikoj zastavi, ili u majici u morskom plićaku, na stijenama...

Foto: Šime Eškinja

Ove godine, nažalost, nema vremena snimiti neki novi serijal u kockicama, ali Nives je uvijek spremna. Sjetila se fotografija koje je snimila prije 15 godina, na nogometnom terenu, u golu, u prepoznatljivim kockicama.

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- Naravno da pratim naše dečke, navijam. Po prirodi sam optimistična, pa tako i sad. Vjerujem da ćemo i na ovom Svjetskom prvenstvu daleko dogurati - rekla nam je zaposlena Nives, koja radi na nekoliko projekata, ali detalje još ne može otkrivati.

Foto: Šime Eškinja
Foto: Šime Eškinja
Foto: Šime Eškinja

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Komentari 17
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