Nives pleše u vrućim hlačicama

'Kavica je gotova, a sada se bacamo na trening', rekla je pjevačica i spisateljica Nives Celzijus u videu i zaplesala u najužim hlačicama i topu za vježbanje

<p>Svestrana <strong>Nives Celzijus </strong>(38) na društvenim mrežama svakodnevno pokazuje kako radi kućanske poslove, pozira u kupaćim kostimima, kuha, a u posljednjoj objavi pokazala je i kako pleše. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Na sebe je nabacila najuže kratke hlačice i top, a osim plesnih vještina pokazala je i kako izgleda bez trunke šminke. </p><p>- Kavica je gotova, a sada se bacamo na trening - rekla je i zaplesala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nedavno je Nives svoje pratitelje 'počastila' i fotografijom u minijaturnom kupaćem kostimu koji je više otkrivao no što je sakrivao. Oduševila je naročito muški dio obožavatelja. </p><p>No, bilo je i fanova koje je 'zavela' bujnim poprsjem. </p><p>- Realno smatram da ulazak u život jedne takve dame poput tebe je blagoslov za muškarca, nešto što uljepšava i čini život boljim, kvalitetnijim i ispunjenijim. Pravi sretnik je onaj kojem ti podariš ljubav te sve ono najbolje koje slijedi iza toga: brak, dijete, osjećaj pripadnosti jedno drugome. Kad bih ja imao ženu u životu kao što si ti, ne bi mi niti jedna druga bila želja ni potreba jer niti jedna nije ti i nikad neće biti. Prema takvoj dami bih se uvijek odnosio kao prema princezi jer ti to zaista i jesi - napisao joj je očarani pratitelj. No, poput mnogih, i on je ostao uskraćen za Nivesin odgovor. </p>