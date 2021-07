Nives Celzijus (39) na Instagramu je objavila video u kojem ponosno hoda u bijelom kupaćem kostimu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nives Celulitis - moje celulitno dupe ipak može poljubiti samo moj dečko - napisala je uz video u kojem hoda uz bazen dodavši hashtagove: 'samo prirodno' i 'od*ebando'.

Naime, nakon primitivnih komentara na račun celulita koji su uslijedili po objavi Nivesinih fotografija s plaže u Tisnom, pjevačica se odlučila obračunati s onima koji misle da je 'narančina kora' nešto sramotno.

U jednom trenutku, kako bi pokazala koliko joj zapravo nije stalo do tuđeg mišljenja, u videu se Nives čak i udari po stražnjici, a potom skoči u bazen u kojem napravi 'špagu', a potom i 'most'. Osoba koja ju je snimala imala je zadatak pronaći celulit, koji, moramo to reći, na snimci baš i nije uočljiv.

Objava je u samo 17 minuta skupila gotovo dvije i pol tisuće lajkova i mnoštvo komentara u kojima je pratitelji bodre. Ovime se Nives pridružila brojnim poznatim Hrvaticama koje su dio 'body positivity' pokreta.

Imala Nives celulit ili ne, to zapravo i nije toliko važno, no važno je ono na što ukazuje opći metež koji je nastao zbog priče o njemu. One koji se zgražaju nad jednom od najprirodnijih pojava na ženskom tijelu, možda ne bi bilo loše podsjetiti na to da strije i 'višak' kilograma nisu nikakva sramota. Posebno je tako kod žena koje su rodile, a Nives to nije učinila jednom, već dva puta. Čak i samom tom činjenicom, zadužila je zemlju u kojoj već godinama opada natalitet više od bilo kojeg istesanog, 'savršenog' tijela čije vlasnice nisu imale sreću proći kroz to iskustvo.

Osim toga, 'body positivity' nije se pojavio jučer, niti su Hrvatice s njim izmislile 'toplu vodu'. Mnoge svjetske zvijezde već godinama objavljuju fotografije na kojima pokazuju kako celulit, tako i to kako izgledaju bez trunke šminke.

Selena Gomez, Jennifer Lopez, Taylor Swift i Demi Lovato samo su neka od imena koja su koja se nisu sramila toga kako izgledaju ujutro kad se probude, te su činile sve što je u njihovoj moći da izbace 'bodyshaming' iz svakodnevnog života.