Noćas stiže 'Stranger Things': Evo koje epizode morate opet gledati da možete pratiti priču

Prošlo je više od tri godine od prošle sezone serije 'Stranger Things' pa su neki obožavatelji možda već i zaboravili na neke ključne događaje u svojoj omiljenoj seriji. Zbog toga su kreatori serije, braća Duffer izdvojila četiri epizode koje je nužno ponoviti prije početka kraja.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Prvi dio pete sezone na Netflix stiže večeras, odnosno u Hrvatskoj ćemo ga moći pogledati oko 2 ujutro u četvrtak.

Foto: IMDB

Iako bi za ponavljanje, idealan scenarij bio ponovno pogledati sve sezone, Matt i Ross Duffer su, svjesni da nemaju svi 35 sati slobodnog vremena za maraton 'Stranger Thingsa' - otkrili šalabahter za gledatelje. U ekskluzivnom razgovoru za The Hollywood Reporter, dali su popis od četiri epizode koje su potrebne za razumijevanje onog što slijedi.

Foto: IMBD

Prema riječima braće Duffer, ključ za razumijevanje finalne sezone je u kombinaciji druge i četvrte sezone. No najvažnije su ove epizode - 'Will the Wise' (druga sezona, četvrta epizoda), 'The Spy' (druga sezona, šesta epizoda), 'The Massacre at Hawkins Lab' (četvrta sezona, sedma epizoda) i 'The Piggyback' (četvrta sezona, deveta epizoda).

Matt je objasnio kako je druga sezona trenutak kada su počeli graditi mitologiju svijeta i saditi sjeme dugoročne radnje, pa su epizode fokusirane na Willa Byersa od presudne važnosti.

Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Kreatori su naglasili i kako je cilj pete sezone vratiti se korijenima, na početak - u prvu sezonu. A to je vidljivo već u prvih pet minuta nove sezone koju je Netflix ranije objavio, a koje potvrđuju da je glavni negativac Vecna bio prisutan od samog početka - čak i tijekom Willova nestanka u prvoj sezoni.

Tada su neka pitanja ostala visjeti u zraku. Na primjer, što je Upside Down i zašto je baš Will bio otet - a kreatori kažu kako će u petoj sezoni na to odgovoriti. Iako fanovi imaju raznorazne teorije o tome što će se dogoditi, braća Duffer kažu kako je većina teorija pogrešna. No priznali su kako je zabavno pratiti nagađanja publike.

Prve četiri epizode izlaze noćas, a ostatak u prosincu. Točno mjesec dana nakon prvog dijela pete sezone izlazi peta, šesta i sedma epizoda. Posljednja epizoda 'The Rightside Up' izlazi na Novu godinu.