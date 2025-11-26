Vraća se 'Stranger things'! Zaboravili ste što se događalo točno? Onda pročitajte ovo...

Obožavatelji širom svijeta s nestrpljenjem čekaju novu sezonu hit serije "Stranger Things" koja nam stiže u noći na četvrtak na Netflix po srednjoeuropskom vremenu. Od posljednje epizode prošlo je više od tri godine, mnogi su pozaboravljali što se sve događalo, gdje se nalaze naši omiljeni junaci, u kojoj stvarnosti, gdje su prijetnje, tko su prijetnje....

Pa da vam bude malo lakše vratiti se u čudnovati svijet "Čudnovatih stvari", za vas smo pripremili mali sažetak... A možda nakon ovoga odlučite ignorirati prve 4. sezone i odmah se upustiti u petu...

Radnja počinje 1983. u Hawkinsu, kad dječak Will Byers nestane nakon susreta s čudovištem iz paralelnog svijeta 'Upside Down'. Njegovi prijatelji: Mike, Dustin i Lucas, traže ga i nailaze na misterioznu djevojčicu s telekinetičkim moćima, Eleven, koja je pobjegla iz tajnog laboratorija. Willova majka Joyce osjeća da joj sin komunicira kroz svjetla, dok šerif Hopper otkriva tajne Hawkins Laba. Will se naposljetku vraća, ali 'Upside Down' ostaje prijetnja.

Godinu dana nakon događaja iz prve sezone, Hawkins se suočava s daleko većom prijetnjom: Mind Flayerom, ogromnim entitetom koji iz sjene 'Upside Downa' želi osvojiti naš svijet. Will Byers, iako spašen, i dalje je povezan s tim svijetom te počinje imati vizije i napadaje. Ubrzo postaje jasno da ga Mind Flayer opsjeda i koristi kao „špijuna“.Dok Willovi prijatelji (Mike, Dustin, Lucas i nova članica Max), Joyce i šerif Hopper očajnički traže način da ga spase, po Hawkinsu se šire čudne biljke i tuneli iz 'Upside Downa0, a iz njih izlaze agresivni Demodogovi. U međuvremenu, Eleven živi skrivena s Hopperom. Cijelu godinu gotovo uopće ne koristi moći jer Hopper strahuje za njezinu sigurnost. Frustrirana izolacijom, Eleven jednom prilikom odlazi u Pittsburgh i pronalazi Kali (Osmicu), drugu djevojčicu iz laboratorija, koja je naučila kontrolirati svoje moći. Taj kratki izlet joj ipak pomogne shvatiti da pripada svojoj Hawkinskoj "obitelji“. Kada Mind Flayer počne preuzimati kontrolu nad cijelim gradom, ekipa shvaća da jedino zatvaranje glavnog portala u Hawkins Labu može zaustaviti invaziju. U dramatičnom finalu Eleven se vraća u posljednji trenutak, zajedno s Hopperom i ostalima ulazi u laboratorij i svojim moćima zatvara Gate. Mind Flayer je privremeno protjeran, Will oslobođen, a na školskom plesu "Snow Ball“ djeca napokon uživaju u jednom normalnom večeri, barem dok iz sjene laboratorija ne vidimo da Mind Flayer i dalje vreba.

U 3. sezoni ispod Starcourt Malla Sovjeti tajno pokušavaju ponovno otvoriti portal u Upside Down. Djelomično otvaranje omogućuje Mind Flayeru da se vrati i preko Billyja Hargrovea preuzima građane Hawkinsa, stvarajući “The Flayed” i golemo čudovište od mesa. Dustin, Steve, Robin i Erica otkrivaju sovjetsku bazu ispod centra. Eleven, Mike, Max, Lucas i Will pokušavaju zaustaviti Mind Flayera, dok Nancy i Jonathan istražuju neobična ponašanja opsjednutih. U finalu 4. srpnja Joyce Byers uništava ruski stroj, izaziva eksploziju i zatvara portal. Hopper nestaje u eksploziji i smatra se mrtvim. Tri mjeseca kasnije, Byersi i Eleven napuštaju Hawkins. A u dalekoj Rusiji čuje se samo: “Ne... ne Amerikanca.”

U 4. sezoni pojavljuje se novi neprijatelj iz 'Upside Downa', Vecna, nekadašnji eksperiment iz Hawkins Laba. On ubija tinejdžere povezujući se s njihovim traumama, a svaki napad otvara pukotine prema 'Upside Downu'. Dustin, Steve, Robin, Nancy i drugi bore se protiv njegovog utjecaja, dok Eleven ponovno jača moći kako bi zaštitila svoje prijatelje. Finale završava katastrofom: Hawkins je teško oštećen, a svijetovi se počinju spajati, najavljujući veliku završnu bitku.