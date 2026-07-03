Nogometni fan: Nelly Furtado iz VIP lože navijala za Portugal

Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog nogometnog prvenstva nakon poraza od Portugala rezultatom 2:1.

Hrvatski nogometaši odigrali su pred punim stadionom vrhunsku utakmicu, a okršaj među velikanima privukao je na tribine i mnoge celebrityje. Među njima je bila i kanadska glazbena zvijezda Nelly Furtado koja je entuzijastično bodrila Portugalce iz VIP dijela, piše Tribuna.

Foto: screenshoot/Instagram

Furtado je rođena u Kanadi, no njena obitelj potječe iz Portugala te je pjevačica često tijekom karijere isticala koliko je ponosna na svoje portugalske korijene. Osim ljubavi prema domovini svojih roditelja, Furtado gaji i veliku ljubav prema nogometu.

Njena pjesma 'Força' bila je službena himna Europskog prvenstva održanog u Portugalu 2004. godine, a njome je popratila i story na Instagramu prije utakmice na kojem je objavila fotografiju s voštanom figurom Cristiana Ronalda.

Foto: screenshoot/Instagram

Na utakmicu je došla sa crvenom kapom s grbom Portugala i tijekom cijele utakmice objavljivala storyje događanja na terenu.

Foto: screenshoot/Instagram



Furtado se na međunarodnu glazbenu scenu probila pjesmom 'I'm like a bird' te nastavila nizati hitove poput 'Promiscuous', 'Maneater' i 'Say It Right', čime je postala jedno od najpoznatijih glazbenih imena 2000-tih.