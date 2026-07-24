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PONOVNO U PROBLEMIMA

Nova drama iza rešetaka! Diddy se potukao pa završio u samici

Piše 24sata,
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Nova drama iza rešetaka! Diddy se potukao pa završio u samici
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Foto: Andrew Kelly/REUTERS
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Glazbeni mogul sukobio se s drugim zatvorenikom u Fort Dixu. Čuvari su ih razdvojili, a Combsa odveli u samicu

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Sean 'Diddy' Combs završio je u samici nakon što se u zatvoru Fort Dix u New Jerseyju potukao s drugim zatvorenikom, piše TMZ. Prema izvorima tog portala, sve je počelo verbalnim sukobom. Drugi zatvorenik navodno ga je vrijeđao, a svađa je ubrzo prerasla u naguravanje i udarce. Zatvorski čuvari su ih razdvojili, a Combsa odveli u samicu. Izvor tvrdi da se tijekom tučnjave 'dobro držao'.

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Zasad nije poznato koliko će dugo ostati u izolaciji ni kakva ga kazna čeka. Njegovi odvjetnici još se nisu oglasili. Tučnjava bi mogla utjecati i na datum njegova izlaska. Combs bi trebao izaći 23. veljače 2028., no predviđeni datum izlaska može ovisiti i o njegovu ponašanju u zatvoru. Zbog novog disciplinskog prekršaja mogao bi izgubiti dio pogodnosti.

Sean "Diddy" Combs attends trial in New York federal court
Foto: Jane Rosenberg

Iz zatvora Fort Dix za TMZ nisu htjeli govoriti o detaljima. Poručili su da ne iznose interne podatke o zatvorenicima. Isto je naveo i američki Federalni ured za zatvore, koji zbog privatnosti i sigurnosti ne komentira pojedinačne disciplinske mjere. 

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Combs služi kaznu od 50 mjeseci nakon što je u listopadu prošle godine osuđen po dvije točke optužnice za prijevoz ljudi radi prostitucije. U srpnju iste godine oslobođen je težih optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

FILE PHOTO: 2023 MTV Video Music Awards in Newark
Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Ovo mu nije prvi problem iza rešetaka. Dok je bio u pritvorskom centru u Brooklynu, drugi zatvorenik navodno mu je prijetio improviziranim nožem. Poslije su ga premjestili u Fort Dix, no ni ondje, čini se, nije dugo ostalo mirno.

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