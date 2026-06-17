VIDEO Jahta na kojoj je partijao osuđeni Diddy stigla u Zadar: Evo koliko košta tjedni najam

Superjahta "Maraya", čije se ime veže uz posrnulog američkog repera i producenta Seana "Diddyja" Combsa, primijećena je u Zadru, javlja nam čitatelj. Dok luksuzno plovilo, poznato kao poprište najekskluzivnijih holivudskih zabava, plovi Jadranom, Diddy se nalazi u saveznom zatvoru suočen s teškim optužbama.

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Pokretanje videa... VIDEO Jahta Maraya u Zadru | Video: 24sata Video

Jahta se iznajmljuje po cijeni od 300.000 eura tjedno, ne uključujući troškove hrane i pića. Na njoj su se održavale najluđe zabave, posebno tijekom filmskog festivala u Cannesu, gdje je bila jedna od glavnih atrakcija.

Duga 54 metra, "Maraya" je godinama bila sinonim za glamur i dekadenciju. Combs je na njoj redovito ugošćavao zvjezdanu elitu. Na palubi optočenoj tikovinom i u raskošnim salonima ispijali su se najskuplji šampanjci, a popis gostiju uključivao je imena poput Kanyea Westa, Lindsay Lohan, Mikea Tysona, Benicia del Tora i dizajnera Roberta Cavallija.

Ime "Maraya" na arapskom znači "mnogo ogledala", što prikladno opisuje njezin blještavi interijer koji je dizajnirao Claude Missir. Jahta može smjestiti do dvanaest gostiju u šest luksuznih kabina, uključujući master apartman s privatnim balkonom koji se spušta na dodir gumba. Gostima su na raspolaganju teretana, jacuzzi na sunčalištu, dizalo koje povezuje palube te čak i noćni klub s barom i projekcijskim platnom za filmske večeri.

Garaža je krcata vodenim igračkama, od jet-skija do flyboarda. Sav taj luksuz sada plovi pod sjenom teških optužbi protiv Combsa, koji je uhićen zbog trgovine ljudima i ucjene te mu je odbijena jamčevina.

"Maraya" je izgrađena 2008. u talijanskom brodogradilištu CRN, a plovi pod zastavom Kajmanskih otoka. Prema podacima sustava za praćenje plovila, jahta je kod Zadra, baš kao što ja javio naš čitatelj.

*uz korištenje AI-ja



