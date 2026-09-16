Kaos u vili 'Love Islanda'! Stigle nove cure, Anthony bacio oko na Alju. Strastveno su se ljubili

U novoj epizodi 'Love Island Adria' sve je napetije. Nakon što se posvađala s Jovanom, Lara je ponovo noć provela u dnevnoj sobi na kutnoj uz Anthonyja. Jovan je spavao sam i ujutro Lari priznao kako se 'napokon naspavao'. Ipak su pristali izgladiti odnose.

- Ja smatram da sam ja u pravu, ti smatraš da si ti i to je okej. Mislim da tako možemo i završiti raspravu - rekla je Lara, a Jovan se s njom složio.

Foto: Voyo

Prethodnu noć 'pali' su i poljupci između Loren i Roberta te Mili i Gašpera. Nakon što su islanderi to prokomentirali, uslijedio je novi izazov. 'Pao' je prvi dejt, a na njemu su bili Lara i Anthony. Složili su se kako imaju zajedničku kemiju.

- Mislim da je dosta drame - rekla je Lara, a Anthony se s njom složio.

Foto: Voyo

Bolje su se upoznavali, a Anthony joj je priznao kako nešto počinje osjećati prema njoj te da bi se teško odlučio za drugu djevojku.

- Da sad dođe 'bombshell' i zainteresira se za mene, baš bi mi bilo teško - priznao je, kao da je naslutio sljedeći zaplet u vili.

Dobili su još jedan izazov, a ovog je puta bilo riječ o poljupcima 'pod maskama'. Islanderi su trebali navuči maske dok su sjedili na stolcima, a nakon toga im je voditeljica Dragana Mićalović rekla da podignu ruke oni koji žele nekog poljubiti. Moguće je bilo poljubiti jednu ili više osoba.

Foto: Voyo

Ruke su podigli Anthony, Jovan i Lara.

- Kada je Dragana rekla da podignemo ruke ako želimo nekog poljubiti, digla sam ruku jer nisam htjela da se Anthony naljuti. S druge strane, nisam htjela da naš prvi poljubac bude pod maskama - zaključila je.

Dok su Anthony i Lara odabrali jedno drugo, Jovanov izbor bila je Tara. No ona je poljubac odbila. Iako je nosila masku, odlučno je rekla: "Znala sam da me poljubio Jovan".

Foto: Voyo

No to nije bilo ni blizu glavnom iznenađenju večeri. Točnije, iznenađenjima. U vilu je stiglo pojačanje - došle su dvije nove djevojke - Alja i Marija Tereza.

Foto: Voyo

Obje su poljubile Anthonyja te im se on prepustio, a Lara je bila pomalo bijesna. Pokušale su poljubiti i ostale momke, no kod nekih im to nije pošlo za rukom.

Foto: Voyo

Nakon toga, islanderi su skinuli maske, a Dragana im je otkrila: 'Poljupci koje su momci dobili, nisu bili od djevojaka iz vile'. Kandidati su bili iznenađeni. Predstavila je Alju i Mariju Terezu te im dala mogućnost da odaberu svoj par.

Foto: Voyo

Alja se tako odlučila za Anthonyja, a Marija Tereza za Roberta. Loren je bila iznenađena, ali i odlučna.

- Ništa se ne brinem - rekla je. Lara se složila s njom i otkrila ostalima kako su ona i Anthony na spoju pričali upravo o tome što bi se dogodilo da dođe ženski 'bombshell' i odabere njega.

Foto: Voyo

- Rekao mi je da bi joj dao šansu, ali bi mu bilo teško - sigurna je bila Lara.

Nakon toga su momci otišli na spoj. Dok je Roberto pričao s Marijom Terezom, Anthony je jasno pokazao kako mu je Alja poprilično zanimljiva. Čini se kako je brzo 'zaboravio' na Laru.

Foto: Voyo

- Starija si i to mi je baš hot - priznao joj je.