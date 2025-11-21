Nova Miss Universe bila je u središtu skandala na izboru: Otišla iz dvorane nakon uvrede

Na 74. izboru za Miss Universe u Tajlandu Fatima Bosch, predstavnica Meksika odnijela je tu prestižnu titulu i krunu. Prva pratilja je Miss Tajlanda. Nažalost, za hrvatsku predstavnicu Lauru Gnjatović je natjecanje završilo kada se nije uspjela plasirati u top 12.

Fatima Bosch poznata je svjetskoj javnosti još od prije par tjedana kada je incident, u koji je bila upletena, potresao ovaj izbor. Naime, nju je na jednoj svečanosti prozvao jedan od direktora, Nawat Itsaragrisil. Sve je započelo kada je poručio djevojkama da se neke od njih 'ne pridržavaju obaveza' koje se tiču objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama.

Naposljetku je pitao: 'Meksiko, gdje si?', a tada je Bosch ustala.

- Čuo sam da nisi objavila sve o Tajlandu, sve o našim aktivnostima, je li to istina? - upitao ju je. Njezin se odgovor nije u potpunosti čuo u prijenosu koji je išao uživo, a Itsaragrisil joj je uzvratio da ne objavljuje zato što joj je nacionalni direktor rekao tako. Nešto kasnije je rekao: 'Ako slušate što vam nacionalni direktori govore, glupe ste'. Dodao je i kako se radi o 'poslovnom ugovoru' koji se treba poštivati.

- Ja sam poslovni čovjek. Imam puno novca. Imam puno posla. Pravni ugovor vrijedi međunarodno - rekao je, a kada je Bosch htjela odgovoriti, rekao joj je: 'Nisam te čuo da pitaš smiješ li odgovoriti. Molim te, budi pristojna za mene. I dalje pričam - slušaj!'

Na to mu je Miss Universe Meksika odgovorila: 'Ne poštujete me kao ženu', a on ju je ubrzo nakon toga pitao zašto stoji i pozvao osiguranje. Okupljeni nisu dobro reagirali na to. Neke od njezinih kolegica su ustale sa svojih stolaca i otišle, a među njima i tada aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig. Dok se to događalo, Itsaragrisil je poručio: 'Ako želite ostati u ovom natjecanju, sjednite'.

Reakcije su bile burne. Bosch je u intervjuu kasnije rekla: 'Samo želim da moja zemlja zna - ne bojim se toga da me se čuje. Ja imam svrhu, imam stvari koje ću reći'.

On se kasnije ispričao u videu na svojim društvenim mrežama, rekavši: "Ako se itko osjećao loše, ako se itko osjećao neugodno... svima se ispričavam."