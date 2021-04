Pratite li domaću hip hop scenu, zasigurno ste čuli za triljskog repera Gršu (25). Nakon što su neke njegove pjesme poput 'Badr Harija' i 'Glasa ulice' već neko vrijeme na mnogim playlistama, a sredinom ožujka izbacio je i svoj drugi album pod nazivom 'Platinum'.

- Reakcije su odlične, a ja sam jako zadovoljan. Treba uzeti u obzir sve što se događa oko nas, neka vrsta kolektivne psihoze. I klubovi ne rade pa se puno sporije širi glazba. Prije si čuo neku stvar pa si nešto čuo vani i shvatio da ti se sviđa, reakcija je bila jača. Sad ako netko popriča 'jesi čuo da je Grše izbacio novi album? A jesam', jednostavno kad se uzmu u obzir sve okolnosti mislim da je odlično prošlo - započinje nam Grše.

POGLEDAJTE VIDEO: Grše repa 'Badr Hari' u Takeoveru

Nove su pjesme na YouTubeu preslušane preko milijun puta. Za Gršu i ne možemo reći da je osvježenje na sceni jer se prvim albumom 'Tilurium' već predstavio publici, ali mi smo željeli doznati nešto više o njemu, odnosno tko je zapravo mladi reper iz Trilja, pravim imenom Grgo Šipek.

- Imam super dalmatinsko ime i super purgersko prezime. S očeve strane su mi Zagrepčani, a majčina strana mi je splitska pa sam jedini Šipek ispod Sv. Roka. Pradjed je svirao violinu i dobio posao u HNK Split. Zatim je i djed svirao klavir i harmoniku te predavao povijest. Ja sviram malo bubnjeve, brat mi je profesionalni Bubnjar - nasmijao se Grgo.

Od problema s kockom preko rada u Njemačkoj do povratka u rodni kraj

Kako i repa u autobiografskoj pjesmi 'Suza', bio je živo dijete, a u tim ga je danima djetinjstva više od škole interesirala nogometna lopta.

- To je prva moja autobiografska pjesma. Htio sam to 'izbaciti iz sebe', pokazati ono što ja jesam zapravo i kako da ljudi shvaćaju moje pjesme. Kad pišeš nešto iz srca, mislim da se mnogo više ljudi pronađe u tome i prepozna nego da ideš ciljano - objašnjava nam Grgo.

A u pjesmi progovara i o odrastanju, a otkrio nam je koja je njegova 'službena struka'.

- U Sinju sam išao prvo za računalnog tehničara za strojarstvo i pao sam prvu godinu. A tamo nema izbora, ima kuhara, konobara i frizera. Tako sam se ja odlučio upisati za frizera. Prvi dan sam došao u razred, još sam kasnio na prvi sat. A ono 30 cura. Samo se čulo 'uuuuuuu', ja se cijeli zacrvenio, nikad to neću zaboraviti. Ali to je bilo šou razdoblje te tri godine. Cura i ja smo po struci frizeri, no školu sam odradio tek toliko. Imao sam par prijatelja koje sam šišao, ali ti su odmah požalili - priča nam kroz smijeh Grše.

Osim sretnih trenutaka, bilo je tu i - onih teških. Naime, Grše je tad prošao kroz turbulentno i teško životno razdoblje. Upao je u ralje ovisnosti i svih problema koje to nosi. I dan danas je mnogima teško govoriti o tome, ali Grše ne skriva da je bio 'slab'. No, srećom po njega, uspio se maknuti od svega.

- Prvi srednje sam pao radi kocke. Bio sam zagrižen možda dvije, tri godine srednje škole. Stvarno sam imao različitih iskustava... Kocka je po meni najgora ovisnost, ali srećom za mene, upoznao sam jednog čovjeka koji je, nažalost, prošao kroz to sve. Izgubio je ženu, obitelj, ma sve. On mi je držao predavanje dva sata i to mi je dosta ostalo u glavi te rečenice, promijenio mi je život. Samo sam jednom rekao da više ne želim, a inače se jako teško ostavljam poroka. Nije mi ni danas jasno kako sam to prebrodio tako lako. Obilježilo mi je to jedan dio života, ali to je sad iza mene - jasan je triljski reper.

Tad je dolazilo razdoblje u kojem je trebao postati 'svoj čovjek', ali to nije uspio u Hrvatskoj. Odlučio se za u zadnje vrijeme sve popularniju opciju odlaska u inozemstvo gdje je ipak pronašao posao.

- Otišao sam s 19 godina u Njemačku kao i mnogi mladi koji su bili primorani. Nije bilo posla ni perspektive, dobili smo najbolji prijatelj i ja priliku za odlazak u Njemačku i otišli smo gore. Bio sam u avioindustriji, radili smo unutrašnjost aviona. Bio sam na ulaznoj kontroli, imao super posao, ali nisam mogao tako živjeti. Raditi desetak sati, spavati, i opet ići raditi. To me ubijalo. A i nisam osoba koja je znala uštedjeti novac, trošio sam sve što sam zaradio i vratio se kući 'bez lipe'. Nisam naučio jezik, stalno sam bio s našima jer je to bila hrvatska firma, jednostavno - postao sam asocijalan i došla je 'voda do grla'. Rekao sam si ne mogu više, roditelji su to podržali povratak i to je to - rekao je Grgo koji se na kraju ipak vratio u rodni kraj.

Sa 18 godina krenuo u svijet rapa, a prvu pjesmu čuva u privatnosti

A tu se paralelno odvijala još jedna priča. Iako je slušao rock, danas jedan od, kako mu mnogi tepaju, 'najtvrđih repera regije', u svijetu rapa završio je - iz dosade.

- Preko prijatelja Đone sam došao u svijet rapa. Trilj je malo mjesto, a on je bio jedini reper. Bez veze sam mu poslao poruku kad sam došao iz škole i pitao kad ćemo snimiti neku pjesmu, rekao da imam spreman tekst, a nisam ga imao. Povezao sam se s njim i tako smo krenuli. Zapravo mi je poruka iz dosade obilježila život i usmjerila me dalje - pojašnjava nam Grše pa nastavlja o tome kakve su bile reakcije male sredine:

- Bilo je tu podrške, ali bilo je i sprdanja. Sa 18 godina nismo ni bili na razini, a bilo je i reakcija kao 'vidi njih, oni će nešto repati'. Ali neki od tih koji su me tada prozivali su mi danas najveći fanovi. Ali da, nije bilo lako, no kako sam napredovao se poboljšao i feedback.

Sa spomenutim je prijateljem zapravo započeo reperski put, a tako je nastala i prva pjesma. Ali nju još neko vrijeme nećemo moći ćuti iako mu je zapravo bila vjetar u leđa.

- 'Sve je nestalo' postoji na YouTubeu, ali je označeno kao privatno. Malo je cringe, iako, ta pjesma je super prošla jer je imala 10.000 pregleda u godinu dana što je tada me mene bilo vrhunski. Baš to mi je dalo neki vjetar u leđa jer kad sam vidio reakciju publike, odlučio sam time se želim baviti - jasan je Grgo.

I tako je sve krenulo. Odlučio se izboriti za svoju karijeru, a svojevremeno je istaknuo da je mogući utjecaj na rast njegove popularnosti imao i poznati putopisac Vedran Bađun s kojim je snimio dvije pjesme.

- U to je vrijeme Vedran sigurno dao neki doprinos mojoj karijeri, nalazi se i na coveru prvog albuma. Danas nismo u kontaktu, ali neću ništa ružno reći o njemu, surađivali smo i tad napravili dobar posao. Što se tiče ovih 'razotkrivanja' na YouTubeu i njegova kanala, to je nešto s čim se on mora boriti - pojašnjava nam Grše.

Badr Hari ga 'lansirao u orbitu', osnovao i svoju izdavačku kuću

Prvim je albumom pozdravio svoj Trilj i dao mu naziv 'Tilurium' što je ime rimskog legijskog logora koji se svojevremeno nalazio na tom području. Publika ga je uglavnom dobro prihvatila, a sve je opaske i kritike iskoristio kako bi se poboljšao u nastavku karijere. I onda se dogodio boom kad je izbacio spot za pjesmu 'Badr Hari' koja danas ima preko 4,3 milijuna pregleda.

- Badr Hari je definitivno prešao sva očekivanja, a meni iskreno ta pjesma nije bila u vrhu. Ipak, shvaćam mogući okidač jer stvar 'dobro vozi'. Iako, ja na svoje stvari ne mogu gledati objektivno. Recimo 'Glas Ulice' mi je bila mnogo bolja, a ona danas ima 1,1 milijun pregleda.

A to je bio samo početak njegova puta jer je osnovao i svoju izdavačku kuću Blockstar Digital u kojoj želi dati priliku mnogim talentiranim reperima da se dokažu, ali i nešto gdje će nastaviti njegovati svoju ljubav prema rapu.

- I to je krenulo spontano, prijatelj je imao label za elektronsku glazbu pa me on savjetovao da krenem s tim. Volim sinergiju, volim tako raditi. Trenutno imamo velike potencijale koji mogu puno napraviti budu li radili na sebi. Tipa TTM po meni ima dosta potencijala, oni su po meni neki miks Kiše metaka i TBF-a. Rap je dosta nezahvalan što se tiče godina, je sebe ne vidim u rapu iznad 35-te. Zato sam i krenuo s Blockstarom jer se vidim u glazbi, samo ne cijelo vrijeme iza mikrofona. Ali tko zna što će biti za 10 godina...

Godinu dana nakon prvog albuma stigao je i drugi imena 'Platinum'. Dok su na prvom prevladavale 'tvrđe stvari' na drugom se Grše odlučio za različitost pa tako možemo čuti različite zvukove. Stigao je i prvi spot za pjesmu 'Gangland' koji u desetak dana ima preko 150 tisuća pregleda, dok je već prije izdao spotove za singlove 'Prvak' i 'Kavez' koji se također nalaze na novom albumu.

- U deset dana prvi spot za pjesmu 'Gangland' s novog albuma ima preko 150 tisuća pregleda, to je ludilo. Ali nema tolikog hypea u zraku, vidim i na drugoj vrsti muzike da je jednostavno nekako drugačije. Sad bi trebao ići spot za 'Zenit', a za 'Olimp' ćemo napraviti čim ćemo moći kad se sve riješi na granici jer Smoke i Frenkie ne mogu doći. A treba malo albumu i da 'prodiše', tipa Vojku je album 'buknuo' tek nakon pola godine - jasan je triljski reper.

A na spotu možemo vidjeti i našeg najboljeg kickboksača Antonija Plazibata (27) s kojim je Grše igrom slučaja postao dobar prijatelj.

- Njega ne možeš promašiti da se ne znam kako maskira. Svi bacaju neke kombinacije u novom spotu, on dolazi zadnji i baš vidiš po bacanju da je Plazo, oni njegovi 'lijeni' krošei. Kad snimamo spotove mi mnogo pomaže, smišlja kadrove i uživa u svemu, ma on je moj Tarantino - šali se Grgo pa nastavlja:

- Znam ga ima dvije godine, označio me na storyju kad je izašao 'Badr Hari' i 'Glas ulice'. Tako smo se povezali i počeli družiti, išao sam s njim i na neke kikboks treninge i od tada se stalno družimo i u kontaktu smo - objašnjava Grše, a valja istaknuti i da Plazibat trenira upravo s Badrom Harijem (36), jednim od najpopularnijih kikboksača u povijesti po kojemu je pjesma i dobila ime te je sam Hari rekao da mu se sviđa.

'Ne želim da me pamte kao jednodimenzionalnog repera'

Osim klasičnog 'tvrdog' rapa tu su i mješavine boom bapa uz prizvuk trapa, ali već spomenuta pjesma 'Suza' odskače kao svojevrsna životna priča s porukom. U njoj se mnogi mogu prepoznati, a Grgo je sažeo svoj život i stav u četiri minute. Priča o odrastanju i životnim događajima kroz koje je prošao, ali i iz njih mnogo naučio.

- Otac je vojnik, bio je stalno po terenima, do 13 godine ga praktički nisam vidio. Odgojili su me majka, baka i djed. Dosta ljudi to mora shvatiti i može se pronaći jer nisu oca vidjeli radi tko zna čega. Viđao sam ja njega, ali nisam imao taj izgrađen odnos sa ocem. Pjesma je dosta slikovita i postoji velika ideja - najavio je spot pa nastavio o vjeri koju spominje u pjesmi 'Oče':

- Ne volim to nikome nametati ni previše spominjati kroz pjesme. To je moja osobna stvar jer ne volim da mi se išta nameće, a ni ja neću ništa nametati. Do 14. godine sam svaku misu bio ministrant, bio sam duboko u vjeri i danas sam. Ali baš takvi imaju mnogo iskušenja, ni ne znam kako bi ušao u tu temu. Kad sam ušao u tu muziku, kad sam napredovao, ne mogu opisati u kakva sam iskušenja dolazio. Tek tada sam shvatio da je đavao svud oko nas, ali, ne volim previše ulaziti u tu temu - završio je Grše to poglavlje.

U njegovim se spotovima često može vidjeti motiv Hajduka kao i navijačkog štiha, oružja, kriminala. Sve je objasnio u stihovima 'Gangsta baze su zabava, ne shvaćaj ih doslovno, one su tu da te zabave prvo i osnovno'. Ipak, kako je 'Purger i Dalmatinac po krvi', nađe li se koji put na sjeveru?

- Nikad nisam bio veliki navijač. Jedan djed mi je bio teški dinamovac, a drugi Torcida. Imao sam faze Dinama i Hajduka, a danas sam neutralan jer sam se jako razočarao u to močvaru, ne zanima me uopće nogomet. Ali to je ono što predstavlja moj kraj, Hajduk je simbol Dalmacije. Naravno, imam puno prijatelja iz Torcide, ali ponavljam, nogomet me danas ne zanima.

Nakon dobrih reakcija na novi album u planu je snimanje spotova, a otkrio nam je i što slijedi i je li spreman na neke iskorake u druge žanrove što se već događalo na regionalnoj sceni.

- Plan je napraviti nekih pet, šest pjesama sa određenim zvukom jer je drugi album bio u dosta šarenom zvuku. Na prvi album su bile kritike da je sve u istom zvuku, a nisam htio da me se obilježi kao jednodimenzionalnog repera koji je u jednom kalupu. Što se tiče trapa, ne bi se potpuno upuštao u to, ali ići ću na neki miks tradicionalno tvrdog, ali i da je klupski jer se u Hrvatskoj od ovog ne može živjeti dok ne uđeš u klubove. Imamo neku formu i vidjet ćemo kako će ispast - završava ambiciozni Grše.