Novi član obitelji Kardashian: I brat blizanac sad snima reality

I taman kada gledatelji pomisle kako ih obitelj Kardashian-Jenner ne može više iznenaditi sa svojim ponašanjem, najpoznatija mama na svijetu, Kris Jenner (64) smisli novi način s kojim šokira milijune fanova diljem svijeta.

Sjećate se amaterskog modela i kralja photoshopa Kirbyja Jennera? Prije nekoliko godina javnosti se predstavio kao brat blizanac manekenke Kendall Jenner (24), a sada je dobio priliku sudjelovati u novom reality showu.

Riječ je o prvoj sezoni 'Kirby show' koja uključuje osam epizoda. Prva epizoda izlazi 30. svibnja, a realityju će se priključiti i Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie. U intervjuu za CNN otkrio je kako je bilo surađivati s Kris.

- Ona je fantastična majka. Sretan sam što je dio mog života. Ona nije samo roditelj, Kris je jedna od najboljih producentica na svijetu - rekao je Kirby i dodao kako mu je 'majka' režirala cijeli život. Od prehrane pa do krpica koje će nositi ispred kamera. Otkrio je i kako je tijekom karantene bio u kući Kylie Jenner, ali i da mu omiljena sestra nije Kendall već Kim.

Brojni fanovi nestrpljivo čekaju prvu epizodu, a društvene mreže 'zatrpali' su komentarima. I dok neki pišu kako će ovo povećati gledanost, drugi komentiraju kako je novi član obitelji jeziv.

- Čovjek ima više od 40 godina. Više ne znaju što će pa izmišljaju ovakve gluposti. Naježiš se koliko je ovo jezivo - samo su neki od komentara.

Ovaj osebujan lik ustvari je komičar i majstor Photoshopa. Njegova sposobnost realnog uklapanja svojih fotografija u fotografije na kojima je Kendall, ali i ostatak ove obitelji, čine ga pravim čarobnjakom u spomenutom programu. Javnost o njemu ne zna puno, s obzirom na to da se u svijet društvenih mreža probio predstavljajući se isključivo kao brat blizanac Kendall Jenner.

- Većinu života sam proveo izvan očiju javnosti, uglavnom zato što me nije zanimalo biti na televiziji. Kada je moja obitelj snimala prvu sezonu emisije 'Keeping up with the Kardashians', bilo mi je deset godina i bio sam opsjednut rolanjem, pa sam se samo toga držao. Jedne sam se godine trebao pojaviti u showu, no slučajno sam zaglavio u cijevi za odvod pred kućom i tamo proveo dva mjeseca. Uglavnom, sada bih se ipak volio više pojavljivati u showu jer počinjem shvaćati svoju karijeru ozbiljnije - kaže Kirby.

